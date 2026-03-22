「善意」が招いた悲劇だったのか──。沖縄県名護市辺野古の沖合で3月16日、小型船2隻が転覆し、「平和学習」の一環で乗船していた同志社国際高校2年の女子生徒（17）と、船長の金井創さん（71）が亡くなった事故の衝撃が広がっている。

【写真を見る】転覆した2隻の船「不屈」と「平和丸」、岸壁に引き上げられる様子

予期せぬ海の危険を再認識させた点で思い起こされるのは、2022年4月の知床遊覧船沈没事故だ。辺野古の現場では、この北海道で起きた事故の「教訓」が生かされていたのかという疑問も急浮上している。【前後編の前編】

複数の報道によれば、事故が起きたのは3月16日午前10時すぎのことだった。名護市辺野古の沖合で、「平和丸」（総トン数5トン未満）と「不屈」（同1.9トン）の2隻が何らかの原因で転覆し、乗っていた計21人が海に投げ出された。

救援に駆けつけた11管区海上保安本部の隊員らによって、乗船していた同志社国際高校2年の生徒ら18人と、地元の乗組員3人は救助された。しかし、21人のうち女子生徒1人と、「不屈」の船長を務めていた金井さんは、意識不明の状態で搬送され、その日の午後までに死亡が確認された。

「当時、周辺の海域には波浪注意報が出ていたものの、風速は4メートル、風浪は0.5メートル程度で『無謀な航行』とは言い切れない状況 でした。海上保安庁の基準では

ミニボートの安全航行基準は風速4メートル以下が目安にもなっています。

ただ、沖縄では、冬から春へ移るこの時期は、『ニンガチカジマーイ』と呼ばれる強風が吹くなど海が急に荒れることもありました。さらに、事故現場付近はサンゴ礁の外礁が弧を描く地形をもち、外礁の切れ目（リーフギャップ）に海水が集中して出入りし、強い流れが発生しうる場所でもあった。悪い気象条件が重なったことによって引き起こされた事故の可能性も指摘されています」（地元関係者）

11管区海上保安本部の発表などによると、最初に波を受けた不屈が、続いて平和丸が転覆した。不屈の舵を握っていた船長の金井創さんはプロテスタント系のクリスチャンで、県南部・南城市の日本基督教団佐敷教会で牧師を務めていた。

キリスト教系専門紙「キリスト新聞」によると、金井さんは北海道生まれで早稲田大学を卒業後に聖職者の道へ。日本基督教団富士見町教会副牧師などを経て2006年から佐敷教会に赴任した。県内のキリスト教系大学で講師を務めた経験もあり、2014年から不屈の船長を務めるようになったという。

17日に会見を開いた同志社国際高校によると、同校は1980年の開学以来、沖縄での平和学習を40年以上にわたって行っていた。2015年から辺野古の新基地建設工事現場が学習コースに加わるようになり、金井さんが牧師だった縁から2023年以降は海上からの見学も行うようになったとされる。

「金井さんをはじめとした宗教者の人たちが辺野古の反対運動の一翼を担っていた側面がありました。金井さんのようなクリスチャンをはじめ、僧侶も加わった『基地のない沖縄をめざす宗教者の集い』という団体がデモ活動を行ったり、講演を開いたりもしていた。彼らが抗議活動の裾野を広げる役割を果たしていた面もあったようです」（同）

4年前の悲劇の教訓は生かされたか

今回の事故は、予測が難しい高波の発生など、いくつかの「不運」が重なった上でのものであることも事実だが、海の怖さを伝える過去の教訓が生かされていたのかについても、議論の的となっている。

2022年、北海道・知床半島沖で発生し、乗員・乗客あわせて26人全員が犠牲となった遊覧船「KAZU I（カズワン）」の沈没事故だ。

この事故を受け、2025年度からは海上運送法が改正され、船舶航行の安全性を確保するための「内航一般不定期航路事業」を行う事業者は届け出制から登録が義務付けられるようになっており、「平和丸」と「不屈」がこの事業の対象だった場合は、この規定に反する運航を行っていた疑いがあるのだ。

「海上運送法では有償無償に関わらず、人の需要に応じて船を運航する場合は事業者として国への登録が義務付けられることになっています。要件は『他人から依頼を受けて人を運送する場合』であること。しかし、転覆した2隻を管理する団体は、『登録すべき対象かどうか分からなかった』として未登録のままだった。

そもそもボランティアが前提でやっている活動だったため、事業者としての認識はなかったのでしょうが、状況によっては事業対象となる可能性も出てくる」（前出・地元関係者）

第11管区海上保安本部は、船長らを業務上過失往来危険、業務上過失致死傷の両容疑で捜査を進めている。3月20日には関係先を家宅捜索した。

なぜ悲劇は起きたのか。そして本当に予期することはできなかったのか──。NEWSポストセブンが取材を進めると、2隻を運行していた「ヘリ基地反対協議会」が、地元で複数の"海上トラブル"を起こしていたことが判明したの。

（後編へつづく）