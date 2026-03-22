「麻生太郎と武田良太」ついに因縁の最終戦争が始まる…「派閥復活」の兆しと「ポスト高市」レースの幕開け

因縁の対決が再燃

自民党内で「派閥回帰」の動きが活発化している。今月5日には、旧二階派に所属していた議員らが東京都内で会合を開き、武田良太元総務相を中心とした政策研究会を立ち上げることで一致した。会合には、すでに政界を引退した二階俊博元幹事長も出席し、「のびのびと頑張れ」と激励したという。

武田氏は「旧態依然とした派閥の意識を捨てる」と、派閥の復活ではないことを強調するが、これを額面通りに受け止める向きは少ない。自民党のベテラン議員は「誰がどう見たって『武田派』じゃないか」と指摘する。

このタイミングで武田氏が政策研究会を立ち上げる狙いは何か。自民党関係者はこう話す。

「旧二階派で事務総長を務めていた武田氏は、菅義偉政権で総務相に起用されるなど、自民党内で着実に力をつけてきた人物です。しかし、派閥の裏金問題が直撃した2024年10月の衆院選で比例代表との重複立候補が認められず、落選してしまいました。

武田氏が同じ福岡選出の麻生太郎副総裁と犬猿の仲だったのは永田町では有名で、'24年の衆院選の際は、麻生氏が裏で武田氏の相手候補に票を寄せていたと、地元で噂されていたほどです。

武田氏は今回の衆院選で“復活”したわけですが、麻生派は新人議員を取り込んで総勢60人に膨れ上がっており、武田氏が麻生氏に対抗意識を燃やしているのは明らかです。『麻生vs.武田』の因縁の対決が再燃することは不可避でしょう」

「いつでも取って代わるぞ」

武田氏は政策研究会の立ち上げにとどまらず、菅氏の後任となる超党派の日韓議員連盟の会長に就任するなど、存在感の発揮に余念がない。

もっとも、武田氏を軸にして糾合しようとしている旧二階派だが、どれだけ一致結束して動いていけるかは未知数だ。旧二階派のベテランは「二階氏が来たからこそ、あれだけの人数が集まったのであって、武田氏に二階氏ほどの統率力はないだろう」と指摘する。

3月5日の会合には、旧二階派にかつて所属し、'24年、'25年の自民党総裁選に出馬した小林鷹之政調会長の姿もあった。旧二階派の関係者は「小林氏は二階氏が来たから出席したのだろうが、このまま武田氏の下についていたら埋没する。どこかのタイミングで抜け出す動きをみせるだろう」と話す。

3月12日の夜には、旧安倍派の国会議員らも都内の焼き肉店で会合を開いた。会合にはかつて「安倍派5人衆」と呼ばれていた有力者のうちの萩生田光一幹事長代行や西村康稔選対委員長らも駆けつけ、今後も連携していく方針を確認した。

旧岸田派の岸田文雄元首相も2月下旬に新人議員を含む30人規模で会食したほか、旧茂木派の茂木敏充外相も中堅・若手を集めた会合を重ねており、衆院選後に旧派閥単位で勢力争いが活発化している。

先の衆院選で“高市旋風”の恩恵を受けて大勝したはずの自民党内で、なぜ「派閥の復活」ともいえる動きが進んでいるのか。前出の自民党関係者はこう指摘する。

「今なお高市内閣の支持率は高いものの、仲間づくりをしてこなかった高市氏の党内基盤は決して盤石ではありません。ましてや、解散がなければ次の自民党総裁は衆院で単独3分の2超の議席を有する状態からスタートできるわけです。

表では、どのグループも『高市政権を支える』と言っていますが、実際は『いつでも取って代わるぞ』という“次”を見据えた動きにほかならない。高市氏の胸中は穏やかではないでしょう」

自民党内では、早くも「ポスト高市」に向けたレースの号砲が鳴っているのかもしれない。

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