企業型DC、iDeCo、NISA…FPが教える「リスクの取り方」の正解。「ハイリスク・ハイリターン狙い」の運用が可能な口座はどれ？

企業型DC、iDeCo、NISA……。いずれも資産形成をするうえで、上手に活用したい制度だ。だが、どのように使い分けたらいいのか、よくわからないという人も少なくないだろう。ファイナンシャル・プランナーで、著書に『知れば知るほど得する年金の本』がある服部貞昭氏が、わかりやすく解説する。

何をどのように使い分けるべきか？

企業型DCとiDeCoでは、自分で運用する金融商品を選んで運用します。

さらに、年間最大360万円まで非課税になるNISAや、特定・一般の証券口座もあります。どの制度にも同じような金融商品がありますので、何をどのように使い分けたらいいのか、よくわからない方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そこで、ファイナンシャル・プランナーの立場から、私が考える使い分け方をご紹介します。投資には様々な考え方がありますので、あくまでもご参考としてください。

次の3つに分類し、それぞれの損益の生活への影響度で考えていきます。

(1) 企業型DC・iDeCo

(2) NISA

(3) 特定・一般口座

まず、(1) 企業型DC（企業型確定拠出年金）とiDeCo（個人型確定拠出年金）は、どちらも、すべての運用益が非課税になる代わりに、60歳になるまで自由に引き出せないのが特徴です。途中で引き出せないということは、損益の影響は少ないということです。

仮に、途中で元本割れしても、今の自分の生活には影響を及ぼしません。60歳以降、受け取るまでに回復していればいいのです。

「ハイリスク・ハイリターン」を狙え

そういう意味では、企業型DCとiDeCoでは、ハイリスク・ハイリターンの商品を選択することをお勧めします。

たとえば、新興国株式・新興国債券や、全世界株式・全世界債券などです。これらの金融商品は短期では値動きが激しく、元本割れも十分ありえますが、数十年単位の長期でみると、利益が出る可能性が高いです。

特に年齢が若い人ほど、ハイリスク・ハイリターンを狙うのが良いでしょう。仮に、損をしても取り戻すまでに十分に時間があるからです。

一方で、50代の方など、受け取りまでの期間が短い方は、国内株式などミドルリスク・ミドルリターンの商品から、国内債券・定期預金などローリスク・ローリターンの商品を中心にすることをお勧めします。

企業型DC・iDeCoの口座内では、複数の金融商品を選択し、投資割合を自由に設定できます。若いうちは、ハイリスク・ハイリターンの商品を中心にしながら、年齢とともに、徐々に、ミドルリスク・ミドルリターン、そして、ローリスク・ローリターンの金融商品へと組み替えていきます。

また、ハイリスク・ハイリターンを狙う場合でも、同じ金融商品に全額を投資するのは危険が伴いますので、複数の金融商品に分散することがお勧めです。

「NISA」と「特定・一般口座」の使い分けは？

次に、(2) NISA（少額投資非課税制度）です。

NISAとは、簡単に説明すると、年間最大360万円の購入分までと、通算1800万円分まで、運用益が非課税になる制度です。ただし、他の一般口座の株式との損益通算はできません。つまり、NISAで利益を得ても損失を出しても、他の口座の損益と相殺できないということです。

また、NISA口座は、ある一つの証券会社で一つのみしか作成できません。途中で他の証券会社に移すことはできますが、年に1度だけです。

そういう意味では、NISAは頻繁に売買するには向いておらず、どちらかというと、ある程度の長期投資が前提の制度になります。長期投資が前提ということは、損をしても、生活への影響は比較的少ないといえます。

そこで、NISAでは、ミドルリスク・ミドルリターンの商品を中心に運用することをお勧めします。

たとえば、先進国株式・先進国債券、国内株式などです。企業型DC・iDeCoよりは、安定したものにしながらも、少しリスクのあるものを狙います。

さいごに、(3) 特定・一般口座ですが、特定口座とは、証券会社が私たちの代わりに損益を計算して、確定申告に必要な「年間取引報告書」を作成してくれるものです。「源泉徴収あり」を選択すれば、利益が発生したとき、税金が自動的に差し引かれますので、確定申告も必要ありません。特定口座以外の口座は、一般口座となります。

特定・一般口座では、自由に売買可能です。他の口座の損益との損益通算もできます。一般口座では、株式や投資信託だけでなく、金、FX（外国為替証拠金取引）、仮想通貨など、様々な金融商品を選択することができます。そのかわり、損失が発生すると、生活への影響度が大きくなります。

そういう意味では、特定・一般口座では、ローリスク・ローリターンの金融商品を中心に運用するのがよいでしょう。ある程度、資金に余裕があれば、一部は、ハイリスク・ハイリターン、または、ミドルリスク・ミドルリターンを狙うことも考えられます。

リスクの取り方は年齢によっても異なる

以上を整理しますと、損益が生活に及ぼす影響が最も少ない、企業型DC・iDeCoでは、ハイリスク・ハイリターンの運用を中心とし、NISAでは、ミドルリスク・ミドルリターン、生活への影響が最も大きい特定・一般口座では、ローリスク・ローリターンの運用を中心とするのが望ましいです。

また、年齢が若いうちは、ハイリスク・ハイリターンの運用を中心にし、老後が近づくにつれて、徐々に、ミドルリスク・ミドルリターン、そして、ローリスク・ローリターンの運用へとシフトしていきます。

運用する資産を株式、債券、不動産、保険、定期預金など、異なる種類の資産（アセット）に配分（アロケーション）することを、アセットアロケーションといいます。

資産には、現預金のように絶対に元本が保証される安全資産（口座ごとに1000万円まで）と、株式、不動産などのように元本割れの可能性があるリスク資産があります。リスク資産は、資産によってリスクの度合いが大きく異なります。

年齢が若いうちはリスク資産を中心に運用し、年齢が高くなるにつれて、徐々に、リスクの少ないものや安全資産にシフトしていくことが、投資の基本的な考え方となります。

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