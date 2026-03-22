菅沼菜々、新しい契約を契約！

アース製薬株式会社は2025年12月25日、プロゴルファーの菅沼菜々とスポンサー契約を締結したと発表しました。

「笑顔で前向き」菅沼プロがスポンサー契約を締結

菅沼プロは2018年にプロテストに合格し、ツアーに本格参戦。2023年シーズンには「NEC軽井沢72ゴルフトーナメント」でツアー初優勝を挙げ、同年に2勝目もマーク。正確なショットと高いリカバリー能力を強みに女子ゴルフ界のトップで活躍している選手です。

また「自称アイドル」と公言する明るいキャラクターでも知られ、笑顔やファンサービスを大切にする姿勢が幅広い支持につながっています。

今回の契約についてアース製薬は下記のようにコメントしています。

「菅沼選手の明るく健康的なイメージや、常に笑顔で前向きにプレーする姿勢、そして夢に向かって挑戦し続ける姿は、創業以来、生活環境や健康への課題に真摯に向き合い、挑戦し続けてきた当社と深く共鳴するものです。

本契約に基づき、菅沼選手は2026年シーズンより、トーナメント出場時に当社のロゴマークの入ったウェアを着用してプレーします。本契約を通じて、当社は、夢に向かって挑戦し続ける菅沼選手の活動を全面的にサポートし、ともに成長していくことを目指します」

いかがでしたか？ ぜひ菅沼プロのツアーでの活躍をチェックしてみてくださいね！