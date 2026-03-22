介護施設への入居を検討する際、多くの人が目安にするのが「月額利用料」。しかし、予算内に収まるはずだと判断して契約したものの、実際に請求書を見て首を傾げるケースは少なくありません。ある親子のケースから、入居後に発覚する「見えないコスト」の正体と、資金計画のために知っておくべき介護費用の構造についてみていきましょう。

「これなら大丈夫」…安心のはずが崩れた資金計画

東京都内のIT企業に勤める佐藤健一さん（54歳・仮名）は、半年前、千葉県内の介護付有料老人ホームに父・正雄さん（82歳・仮名）を入居させました。

正雄さんは数年前に妻を亡くし、地方で一人暮らしを続けてきましたが、軽度の認知症が進み、転倒の危険も増えていました。家族としても限界を感じ、「せめて最期は安心できる場所で過ごしてほしい」と考えた佐藤さんは、入居一時金が不要なプランを選択します。

パンフレットには「月額利用料25万2,000円」と明記されていました。父の厚生年金は月20万円ほど。差額の5万円程度であれば、父の預貯金と自分の援助で十分賄える。そう見込んでの決断でした。「これなら無理なく続けられると思ったんです」と、佐藤さんは当時を振り返ります。

しかし、その安心は長く続きませんでした。入居から約1カ月後、施設から届いた請求書を見た瞬間、佐藤さんは言葉を失います。そこに記されていた金額は、63万8,000円。想定の2.5倍近い金額でした。

「見間違いかと思って、何度も数字を確認しました。頭が真っ白になりましたね」

内訳を確認すると、基本の月額費用に加え、「身の回り品代」や「おむつ代」、さらには「通院同行費」などの実費が積み上がっていました。加えて、入居初月特有の費用として、事務手数料や備品購入費なども計上されていたのです。それ以上に大きかったのが、介護保険の対象外となる「生活サポート費」でした。正雄さんは車椅子を使用しており、移動や食事、衣類の管理など、日常生活の多くに個別の手助けが必要でした。さらに、環境の変化に戸惑い、夜間に何度もナースコールを押してしまうこともあったといいます。

「そのたびに職員が対応してくれるのはありがたい。でも、それがすべて費用として積み上がるとは思っていませんでした」

施設側からは「安全確保のために必要な対応」と説明を受け、佐藤さんも納得せざるを得ませんでした。さらに佐藤さんが不安を強めたのは、今後の負担見通しです。施設に確認したところ、初月に集中していた事務手数料などは一時的なもので、2カ月目以降は下がる見込みだと説明されました。

ただし、それでも月額は45万円前後になる可能性があるといいます。基本の利用料に加え、生活サポート費やおむつ代、通院の付き添い費用などが継続的に発生するためです。

「初月ほどではないにしても、想定していた『25万円＋α』とはまったく違う水準でした」

佐藤さんはその後、施設側と相談し、通院の付き添いを家族で担うことや、一部の生活支援サービスの利用頻度を見直すなどの調整を行いました。その結果、月額は30万円台後半まで抑えられる見通しとなりました。ただ、それでも当初想定していた金額とは大きな開きがあります。面会に訪れた際、正雄さんがぽつりと漏らした言葉が、佐藤さんの胸に残っています。

「ここは安心だけど、なんだか落ち着かないな」

本来であれば穏やかに寄り添うべき場面です。しかし現実には、費用の不安が頭を離れず、気持ちに余裕を持てない自分がいると佐藤さんは吐露します。

「良かれと思って選んだのに、結果的に父に無理をさせている気がして…。正直、後悔しています」

介護費用の不透明が招く誤算…統計が示す現実

佐藤さんのケースは、決して特異なものではありません。むしろ、介護施設における費用構造の「分かりにくさ」が、多くの家庭で同様の誤算を招いています。生命保険文化センター『生命保険に関する全国実態調査（2024年度）』によると、介護に要する月額費用の平均は約9.0万円とされています。ただし、これは在宅介護も含めた平均であり、施設介護に限定すると負担は大きく上昇します。

同調査では、施設利用者の中には月額15万円以上の負担となるケースも多く確認されています。さらに実際には、介護保険の対象外となるサービスや日常的な実費負担が加わるため、総額はそれを上回る水準に達することも少なくありません。

こうしたズレの背景にあるのが、「月額利用料」という表示の性質です。パンフレットに記載される金額は、あくまで居住費や食費などの基本部分であり、実際の生活に伴う費用は別途加算されます。具体的には、以下のような費用が積み重なり、最終的な請求額を押し上げます。

● おむつなどの消耗品費

● 通院時の付き添い費用

● 夜間対応や個別見守り

● 日常生活の細かなサポート

特に認知症の進行や身体機能の低下がある場合、必要なケアは増え、それに比例して費用も膨らみます。つまり、施設の価格設定以上に「どの程度の手助けが必要か」という個人の状態が、実際の支払額を左右する構造になっているのです。

このため、契約前には「現在の状態」だけでなく、「将来どこまで介護度が進む可能性があるか」を前提に、複数のシナリオで費用を見積もることが不可欠です。

高齢化が進むなか、介護施設の利用は多くの家庭にとって現実的な選択肢となっています。しかし同時に、その費用は家計に長期的な影響を与えます。安心を求めて選んだ場所が、新たな不安の種にならないために――。見えにくいコストを可視化し、余裕を持った資金計画を立てることの重要性が、いま改めて問われています。