「もう、ダメかも…」ドライブ中の渋滞時にまさかの尿意!

連休のドライブで避けて通れないのが、高速道路の激しい渋滞です。食料や暇つぶしの道具は準備できても、どうしても予測しきれないのが「トイレ」のタイミングでしょう。

車内で急に尿意に襲われたとき、私たちができる最善の策は、いかに上手にその場をしのぐかという点に尽きます。一体どうしたらいいのでしょうか。

【画像】「えっ…！」これが高速道路で「絶対やってはいけない」行為です！（30枚以上）

泌尿器科の医師によれば、尿意を鎮めるには「会陰排尿筋抑制反射」という体の仕組みを利用するのが効果的だそうです。

やり方は簡単で、肛門と尿道をキュッと締めては緩める動きを繰り返すだけ。これにより膀胱の異常な収縮が抑えられます。

また、姿勢にもコツがあります。ついつい前かがみになりがちですが、これは膀胱を圧迫してしまうため逆効果。背筋を伸ばし、膀胱を圧迫しない姿勢を保つのが正解です。

精神的なアプローチも重要です。「トイレに行きたい」と考えすぎるほど尿意は強まってしまうため、音楽に合わせて歌ったり会話に没頭したりして、意識を外へ逸らす工夫をしてみるのも良いでしょう。

さらに、飲み物の選び方にも配慮が必要で、カフェインやアルコールはもちろん、オレンジジュースなどの酸味が強いものも膀胱を刺激してトイレを近くさせるため、渋滞中は避けるのが賢明です。

足元の冷えも尿意を招く原因になるので、車内を冷やしすぎないようにするのもポイントのひとつでしょう。

それでも限界が近いときに、“救世主”となるのが携帯トイレ。100円から300円程度で手に入り、500cc〜600ccほどを吸収できるものが一般的です。

周囲の目が気になる場面ではありますが、最悪の事態を迎えるよりはるかにマシではないでしょうか。

最近は、目隠し用のエプロン付きや消臭タイプ、女性専用設計など、緊急時のプライバシーに配慮した商品も充実しており、いざという時のための一品を車内に常備しておくと安心です。

そして何より、渋滞を考慮しながら、無理のない計画を立ててこまめに休憩を挟むことこそが、楽しいドライブを台無しにしないための鉄則といえそうです。