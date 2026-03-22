＜速報＞山下美夢有は前半1アンダー 原英莉花が上位で後半プレー中
＜フォーティネット・ファウンダーズカップ 3日目◇21日◇シャロン・ハイツG＆CC（カリフォルニア州）◇6542ヤード・パー72＞米国女子ツアーは第3ラウンドが進行中。日本勢15人のうち10人が決勝ラウンドに進出。10位から出た山下美夢有は前半で4バーディ・1ボギー・1ダブルボギーの1アンダーと1つ伸ばし、トータル6アンダー・20位タイで折り返した。
〈写真〉原英莉花の最新スイング “浅い沈み込み”に進化！
原英莉花は12ホールを終えて1イーグル・2バーディ・1ボギーの3アンダー。トータル7アンダー・10位タイにつけている。8バーディ・2ボギーの「66」をマークした畑岡奈紗がトータル7アンダー・10位タイに急浮上。同じく「66」をたたき出した岩井千怜、「68」の西村優菜はトータル6アンダー・20位タイに順位を上げた。古江彩佳がトータル5アンダー、西郷真央と竹田麗央はトータル3アンダー。馬場咲希と岩井明愛はトータル1アンダーで第3ラウンドを終えている。トータル17アンダー・首位にキム・ヒョージュ（韓国）。トータル10アンダー・2位にチェ・ヘジン（韓国）がつけており、ヒョージュが独走態勢を築こうとしている。賞金総額は300万ドル（約4億7330万円）、優勝者には45万ドル（約7100万円）が与えられる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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