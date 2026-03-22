ロッテは27日、本拠地ZOZOマリンで行われる西武との開幕投手にルーキーの毛利海大投手を起用することを決定しました。

毛利投手は、明治大からドラフト2位で加入。オープン戦では4試合に登板し防御率5.40。直近の20日中日戦では5回途中4失点で黒星となったものの、5日の楽天戦では3回4奪三振無失点の好投を見せていました。

▽毛利投手コメント

「練習後に監督室に呼ばれてサブロー監督から『開幕はオマエで行く』と、言われた時は鳥肌が立ちました。監督からは『存分に楽しんでこい』とも言っていただきました。昨日（20日中日戦）の投球内容がよくなかったのですが、いい意味で開き直って、割り切って、自分の力を出すだけだと思っています。球団の新人では76年ぶりということに関しては正直、ピンと来ない部分もありますが、凄いことなんだなあとは思っています。ものすごく緊張はすると思いますが、本拠地ZOZOマリンスタジアムでの試合となるのでファンの皆様の大声援が力になると思います。なんとか勝ちに貢献できるように頑張ります」

【毛利投手のOP戦成績】2/23 中日 2回 34球 被安打2 奪三振2 四死球0 失点23/5 楽天 3回 42球 被安打1 奪三振4 四死球1 失点03/13 西武 4回 67球 被安打3 奪三振2 四死球1 失点23/20 中日 4.1回 88球 被安打7 奪三振2 四死球4 失点4