特集「キャッチ」です。こちらは、北九州市唯一の動物園、到津の森公園です。えさ代の高騰など様々な課題に直面する中、市民や企業など多くの人たちが動物園を支えていました。

北九州市小倉北区の到津の森公園。北九州市にある唯一の動物園で、現在およそ80種類の動物を飼育しています。



「森」という名前の通り、園内には緑が多く、動物と同じ目線で観察することができます。



■子ども

「ぞうさーん！」





直接動物たちと触れ合えることも魅力の一つです。■子ども「おいしい？」「ヤギのえさやりと、ロバに乗ったの。」■来園者「動物が近いですね。えさやりもいっぱいできるし。」

来園者は、年間およそ40万人。現在は多くの人たちに親しまれていますが、かつて一度、閉園しました。



到津の森公園は、元は「到津遊園」として民間企業が運営していましたが、経営難を理由に2000年に閉園しました。

しかし、その2年後、園の再開を望む多くの市民の声を受け、北九州市が運営を引き継ぎ、到津の森公園と名前を変えて再オープンしました。



“見る”だけの動物園から、市民と“一緒につくる”動物園へと生まれ変わりました。

再出発した到津の森公園では、新たに「友の会」と「動物サポーター」制度を導入しています。年間2000万円以上かかる動物たちのえさ代を市民たちに支援してもらおうと、一口1000円から寄付を募っています。



一方、お金ではなく、家庭菜園で栽培した野菜などを直接持ってくる人もいるそうです。



■飼育員

「これも頂き物です。動物たちもすごく喜びますね。 かんきつ類も高いですもんね、買うと。物価高の方が話題になりますね。やっぱり購入費が上がっていて全体的に。」

物価高でえさ代も高騰する中、園では企業と協力し、新たな取り組みを始めました。



■飼育員

「ブロッコリーが2ケースとニンジンが4ケースです。週に一回いただいています。」



この日届いたのは、売り物にならない規格外の野菜です。フードロスをなくす取り組みの一環で、運送会社の九州西濃運輸が動物園に寄付したものです。



到津の森公園は去年9月、九州西濃運輸と業務提携し、廃棄される規格外野菜を無償で提供してもらっています。



■九州西濃運輸 営業推進部・森部英人 次長

「動物園のコスト・えさ代がかかることと、フードロスがつながりましたので、どうにかできないかということで始めました。動物が喜んでいると聞いて、いいことができているなと思います。 」

こうした支援の広がりは、動物たちの健康管理の面でも。



■到津の森公園 獣医師・二井綾子さん

「前足をぴょこぴょこ上げて、その右手をかばって、たまに左手も痛そうに歩いてしまう。」



ケガをしていたのは、14歳のアムールトラのミライです。

トラの寿命は15歳前後。ミライは高齢が原因で足の関節をケガし、今は引きずりながらしか歩くことができません。



■二井さん

「これが今、トラに使っている漢方薬になります。体重が120キロぐらいあり、人の倍ぐらいありますから、それなりにコストがかかりますね。」



医療技術の進歩で動物たちの平均寿命も伸び、健康維持にかかる費用は年々増え続けています。



このような動物たちのケガの治療にも、市民や企業からの寄付金が使われています。

こちらは、16歳のヤギのヨウヘイです。



ヨウヘイが使っている毛布やシーツも支援者から寄付されたものです。



■二井さん

「もふもふのブランケットも、ヨウヘイにとくださって。」

■飼育員

「敷いているお風呂マットや、こんなお野菜も。ヨウヘイの場合は、寄付で賄わせていただいています。毎日毎日、たくさんの方にいただいています。」

高齢のため自力で立ち上がることができないヨウヘイ。日々の様子を去年からSNSで発信すると、「ヨウヘイを応援したい」と、えさとなる野菜や身の回り品など多くの支援が届くようになったといいます。



■二井さん

「コメントを読ませていただいていると、すごく励みになる、応援したくなるなど、いろいろな感情を抱いてくださるんだなと思うと、 ヨウちゃんが頑張っている意味があるんだろうと感じます。私たちの責任としては、把握して治療していることを伝えて、この状態でも見ていただく意味があると思って公開を続けているので、その辺りもしっかり発信して、ご理解いただければなと思っています。」



閉園と復活を経験した「到津の森公園」は多くの人に支えられながら、市民の憩いの場としてこれからも存在し続けます。



※FBS福岡放送めんたいワイド2026年2月18日午後5時すぎ放送