久保史緒里、仙台ターミナルビルSPサポーター「東北に笑顔を」 幼少期の貴重な姿も
俳優の久保史緒里が、仙台ターミナルビルのスペシャルサポーターに就任した。
【動画】幼少期の貴重な姿も！久保史緒里、仙台ターミナルビルSPサポーター就任
同社、久保の起用について「宮城県出身の久保史緒里さんは、昨年、乃木坂46を卒業し、俳優として新たなステージで活躍されております。また、生まれ育った宮城・東北への思い入れが深く、東北を盛り上げていきたいという想いが当社と共通であることから、このたびスペシャルサポーターにご就任いただきました。当社は久保さんとともに東北に笑顔をお届けいたします」とのコメントを寄せた。
久保も「このたび、仙台ターミナルビル株式会社のスペシャルサポーターに就任いたしました。今まで、東北の皆さんからたくさんの笑顔や元気をいただいたことに感謝の気持ちを込めて、これからは仙台ターミナルビルさんと一緒に、東北に笑顔を届けていきたいです」と呼びかけている。
20日より放映されているテレビCMでは、幼少期のショットなども公開されている。
【動画】幼少期の貴重な姿も！久保史緒里、仙台ターミナルビルSPサポーター就任
同社、久保の起用について「宮城県出身の久保史緒里さんは、昨年、乃木坂46を卒業し、俳優として新たなステージで活躍されております。また、生まれ育った宮城・東北への思い入れが深く、東北を盛り上げていきたいという想いが当社と共通であることから、このたびスペシャルサポーターにご就任いただきました。当社は久保さんとともに東北に笑顔をお届けいたします」とのコメントを寄せた。
久保も「このたび、仙台ターミナルビル株式会社のスペシャルサポーターに就任いたしました。今まで、東北の皆さんからたくさんの笑顔や元気をいただいたことに感謝の気持ちを込めて、これからは仙台ターミナルビルさんと一緒に、東北に笑顔を届けていきたいです」と呼びかけている。
20日より放映されているテレビCMでは、幼少期のショットなども公開されている。