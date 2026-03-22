マイアミ・オープン

大会期間：2026年3月19日～2026年3月30日

開催地：アメリカ マイアミ, フロリダ

コート：ハード（屋外）

結果：[イングリド ニール / アルディラ ストジアディ] 2 - 1 [ハイリー バプティスト / ペイトン スターンズ]

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マイアミ・オープン第5日がアメリカ マイアミ, フロリダで行われ、女子ダブルス1回戦で、イングリド ニール / アルディラ ストジアディとハイリー バプティスト / ペイトン スターンズが対戦した。

第1セットはイングリド ニール / アルディラ ストジアディが6-2で先取。第2セットはハイリー バプティスト / ペイトン スターンズが7-6で奪い返したが、第3セットはイングリド ニール / アルディラ ストジアディが10-6で制し、イングリド ニール / アルディラ ストジアディがセットカウント2対1で勝利した。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-03-22 07:02:08 更新