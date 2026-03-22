【テニス速報】 マイアミ・オープン 第5日 イングリド ニール / アルディラ ストジアディ vs ハイリー バプティスト / ペイトン スターンズ
マイアミ・オープン
大会期間：2026年3月19日～2026年3月30日
開催地：アメリカ マイアミ, フロリダ
コート：ハード（屋外）
結果：[イングリド ニール / アルディラ ストジアディ] 2 - 1 [ハイリー バプティスト / ペイトン スターンズ]
マイアミ・オープン第5日がアメリカ マイアミ, フロリダで行われ、女子ダブルス1回戦で、イングリド ニール / アルディラ ストジアディとハイリー バプティスト / ペイトン スターンズが対戦した。
第1セットはイングリド ニール / アルディラ ストジアディが6-2で先取。第2セットはハイリー バプティスト / ペイトン スターンズが7-6で奪い返したが、第3セットはイングリド ニール / アルディラ ストジアディが10-6で制し、イングリド ニール / アルディラ ストジアディがセットカウント2対1で勝利した。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-03-22 07:02:08 更新