“SixTONES大好きコンビ”成田凌＆岡山天音が『Golden SixTONES』に登場！道枝駿佑＆めるるも緊急参戦

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3月22日放送に日本テレビで放送されるSixTONESの冠番組『Golden SixTONES』（毎週日曜 21時～）に、成田凌と岡山天音が出演する。

今年の元日スペシャルにVTR出演した成田は、念願のスタジオ初参戦。以前ライブ会場で財布を拾って届けてくれた松村北斗との共演がようやく実現し、「命の恩人です」と感謝感激。

一方の岡山も「YouTubeとか、ドキュメンタリー番組も観させていただいてる」と以前からSixTONES大好きを公言。そんなSixTONES大好きコンビが、前回大反響を呼んだラーメン考察クイズでSixTONESと盛り上がる。

■成田凌がラーメンをすする男たちに囲まれ「すごい幸せです」

最初のゲームは、ラーメンと考察を掛け合わせた知的系考察企画「ラーメン or NOTラーメン」。考察力と観察力を試すクイズが5問出題され、「ラーメン」か、ラーメンではない「NOTラーメン」かの2択で解答するだけのゲームだ。全員でひとつの答えを導き出し、正解できればご褒美グルメの油そばをゲットできる。進行役は松井ケムリ（令和ロマン）が務める。

1問目は、ラーメンの湯気で2大実験。ラーメンの湯気で虹はできるか？ ラーメンの湯気だけのサウナで汗は出るか？ 両方成功すれば「ラーメン」、失敗すれば「NOTラーメン」となる。

考察の参考に、サウナに似た環境で実際にラーメンを食べて検証。みんなで狭いボックスに入り、代謝のいい成田を囲んでラーメンを実食。ラーメンをすする7人に囲まれた成田は「すごい幸せです」と体温急上昇。ボックス内はたちまち“ラーメンサウナ”に。

しかし、岡山の鋭い指摘に共感した一同は、イチかバチか、答えを「NOTラーメン」と予想。正解VTRでは、サイエンスアーティスト・市岡元気の立ち合いのもと、ロケのあとにスタッフ全員で食べきれる75杯のラーメンで大実験。すべての湯気が消えるまでに虹は出るのか？ そしてスイッチを切ったサウナのなかで、ラーメンの湯気だけで人は汗をかくのか？

■道枝駿佑と生見愛瑠が緊急参戦

さらに緊急参戦の道枝駿佑（なにわ男子）と生見愛瑠が大踏査。日本人の国民食ラーメンは、日本が誇る大衆文化「漫画」のなかにどれだけ登場するのか？ 大ヒット漫画『ゴルゴ13』219巻と『呪術廻戦』全30巻のなかにラーメンを食べるシーンが出てくれば「ラーメン」、出てこなければ「NOTラーメン」となる。ラーメンを探してひたすら漫画を読み進める道枝と生見は「腱鞘炎になりそう…」とページをめくる手が限界に。はたして結果は？

この他、「ラーメンVS沖縄そば」「二郎インスパイア系の摂取カロリーVSウォーキングの消費カロリー」など、「ラーメン」か「NOTラーメン」か、答えが気になる難問続々。スタジオでは、検証と称して沖縄そばや二郎系ラーメンを食べまくり、ご褒美の前から満腹に。

さらに運動グッズで遊んだり、射的を楽しんだりして大騒ぎ。最後は、5人のラーメン店主のなかから偽物を暴き出す「ラーメン店主or NOTラーメン店主」に挑戦する。

■優しすぎるMCジェシーが再登板「回転レシーブ球児」

超高速回転している物が何かを当てる動体視力ゲーム「回転レシーブ球児」にみんなで挑戦。進行役は2度目のMC登板となるジェシー。

前回、優しすぎるMCで波乱を巻き起こしたジェシーが、今回も“らしさ”全開でゲームを支配し、メンバーからまたまたクレームが。答えがわからず頭を悩ませる岡山はスタジオをウロウロ歩き回り、うっかりセットの裏側へ…。「そっち行ったら（答えが）見えちゃうよ！」と一同大慌て。そんな大混乱のなか、全員そろって正解にたどり着き、ご褒美の極上ピザをゲットできるか。

■番組情報

日本テレビ『Golden SixTONES』

03/22（日）21:00～21:54

出演： SixTONES（ジェシー 、京本大我、松村北斗、高地優吾 / 「高は、はしごだかが正式表記、森本慎太郎、田中樹）

ゲスト：成田凌、岡山天音

コーナー進行：松井ケムリ（令和ロマン）

VTRゲスト：道枝駿佑（なにわ男子）、生見愛瑠、市岡元気（サイエンスアーティスト）

■関連リンク

『Golden SixTONES』番組サイト

https://www.ntv.co.jp/sixtones/

SixTONES OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/42

https://www.sixtones.jp/