BE:FIRSTのSHUNTOが、HANAのCHIKAとBE:FIRSTの新曲「BE:FIRST ALL DAY」をダンスするコラボ動画が公開された。

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■同じ組み合わせで、HANAの「ALL IN」を踊るムービーも

頭に巻いたバンダナ含め全身ブラックコーデのSHUNTOと、ランジェリー風のセクシーな衣装を纏ったCHIKA。

リラックスしているようでキレも十分なSHUNTOのパフォーマンスと、しなやかかつ妖艶なCHIKAのダンスが、えも言われぬマッチングを見せており、コメント欄にも「この組み合わせ好き～」「チカシュン！ かわいいコンビ」「ふたりともかっこよ！」「やばー。かっこよすぎー」「かっけー！ ふたりともすき！」と絶賛の声が続々と書き込まれている。

なお、このふたりは、HANAの「ALL IN」を、共通のシチュエーションでコラボダンスする動画がひと足先に公開されており、ロックテイストの楽曲にあわせて、ワイルドなパフォーマンスを披露。「大好きなふたり。大好きな組み合わせ」「ふたりともダンスのスキル高過ぎ」「ちかシュントかっこよすぎ！」「シュントの全部BET見れるとは！」とこちらも大好評となっており、ぜひともセットで楽しみたい2動画となっている。