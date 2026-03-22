イタリア１部ＡＣミランがクロアチア代表ＭＦルカ・モドリッチ（４０）と契約延長で合意に迫っている。

スペイン１部レアル・マドリードからＡＣミランに加入したモドリッチはここまでリーグ２８試合に出場（２０日現在）と主力として奮闘中。６月開幕の北中米Ｗ杯を見据えて今季限り（１年延長オプション）だったが、クラブは契約延長を希望。スペインメディア「ＦＩＣＨＡＪＥＳ・ＮＥＴ」は「両者の交渉は順調に進んでいる。大きな問題もなく合意に至る見込みだ」と伝えた。

同メディアはミランが契約延長を望んだ理由として「リーグで好調を維持しているのは彼の活躍によるところが大きい。加入以来、ミランの中盤を支配してきた。経験、視野の広さ、そして試合のテンポをコントロールする能力はチームの真のリーダーを証明している」とし「ピッチ上にとどまらず、ロッカールームでも模範的な存在となっている」と説明した。

本来ならば、６月開幕の北中米Ｗ杯が最後の舞台になるはずだったが、モドリッチも契約延長オファーにモチベーションを高めているという。同メディアは「彼は輝かしいキャリアをさらに伸ばし、記憶に残る数々の名場面を刻み続けることになるだろう」とし「モドリッチはエリートレベルで才能は年齢に関係ないことを証明している」と指摘していた。