「パートは黙って雑用してて」見下していた7年目保育士。相手の『本当の経歴』を知って、赤面！

「正規と非正規は違う」が口癖だった元職場の後輩、Aさんの話です。7年目の保育士として、パート保育士のBさんを雑用係扱いし、保育の意見も一切聞かなかった。ところがある日、Bさんの保育を目の当たりにして驚愕。園長が明かした「本当の経歴」に、顔から火が出るほど恥ずかしくなった理由とは……？

「パートさんは言われたことだけやって」が口癖だった私

保育士7年目の私は、自分が正規職員であることに歪んだプライドを持っていました。

「正規と非正規は違う。責任の重さが全然違うんだから」

それが口癖。



特にパート保育士には環境整備などの業務ばかりをお願いし、保育に関する意見を求めることもありませんでした。



でも当時は、役割分担として「これが当たり前」だと思い込んでいたのです。

ある日、初めて会うパート保育士・Bさんが来た

複数の職員が産休に入り、年度の途中で新しいパート保育士のBさん（50代）が入りました。私は内心「また経験の浅い人が来た」と決めつけ、Bさんにはサポート業務に徹してもらうつもりでした。

ところがBさんが保育室に入った瞬間、場の空気がガラリと変わったのです。