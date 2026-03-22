新作キタキターーーッッ！！【ミスド】お花見のお供にしたい♡「映えドーナツ」

お花見シーズンに先駆けて【ミスタードーナツ】では、ひと足先に桜が満開を迎えているよう。3月11日より販売中の春の定番ドーナツは、今年も桜 × いちごを楽しめるラインナップとなっています。そこで今回は、昨年よりもさらに可愛く、華やかに進化した「映えドーナツ」を紹介します。

ドーナツの上にもサクラサク

春の風物詩として、すっかりおなじみとなった「桜もちっとドーナツ」。桜もちをイメージしたもっちり生地と桜の風味が特徴で、桜を連想させる華やかなビジュアルも人気です。今回のラインナップは、4つのパターンで桜 × いちごの組み合わせを楽しめます。なかでも、ドーナツの上に桜の花のモチーフをデコレーションした「桜もちっとドーナツ 咲くいちごみるく」は、パッと目を惹く可愛さで、ビジュアル映え抜群です。

断面からも伝わるもっちり感

「桜もちっとドーナツ 咲くいちごみるく」は、生地の上にストロベリーチョコレートをコーティングし、さらにいちご顆粒をトッピング。一番上の桜の花のモチーフは、いちごみるくあんが絞られています。少しずつトーンの異なるピンクが重なっているため、色合いにメリハリが出て、より立体感のあるビジュアルが楽しめます。

気持ちが花やぐ白とピンク

「桜もちっとドーナツ 花やぐいちごみるくカスタード」は、ホワイトチョコレートのコーティングに映える、つぶつぶのいちご顆粒がポイントのドーナツ。生地の間には、いちごみるくあんとカスタードクリームがサンドされているため、満足感のある食べ応えが期待できます。

あんとクリームで和と洋を味わう

新商品を実食した@ftn_picsレポーターHaruさんは「もちっとした食感のドーナツと、みるくあん、カスタードの組み合わせが相性抜群」と絶賛。いちごみるくあんにはいちごピューレが入っているため、あんこならではの上品な甘さに加えてほどよい酸味も味わえそう。一緒にサンドされているカスタードクリームと食べれば、和と洋のいいとこ取りが楽しめます。

華やかなビジュアルが魅力的な【ミスタードーナツ】の「映えドーナツ」。いずれも、お花見をさらに盛り上げてくれる可愛さなので、気になる人はぜひチェックして。

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※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる