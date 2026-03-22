プロのキャットグルーマーさんに、5年ぶりのお風呂に入れてもらった15歳のおじいちゃん猫。気持ち良さを思い出すと、さすがの行動を見せてくれたそうで…？

話題となっている投稿は記事執筆時点で9万回再生を突破し、「人間ならイケオジだわ…カッコいい」「入ってない攻撃面白すぎるw」「お利口さんですねぇ」といったコメントが寄せられています。

【動画：15歳のおじいちゃん猫→プロが『5年ぶり』のお風呂に入れたら…思わず癒される『かわいい行動』】

15歳のトトちゃん

YouTubeチャンネル『キャットグルーマーTV』に投稿されたのは、大型種メインクーンの「トト」ちゃんをプロのみーちゃん先生がお風呂に入れた時の様子。

15歳のおじいちゃん猫だというトトちゃんですが、健康状態もよく凛々しいイケニャンです。

シャンプー前にまずは爪切りをして、毛の状態などをチェック。

エリザベスカラーをつけているとはいえ大人しく爪切りをさせてくれたそうで、ベタついていたという毛は特に尻尾に油が染み込んでしまっていたといいます。

5年ぶりのシャンプータイム

5年ぶりのお風呂ということで、キョロキョロと状況把握中のトトちゃんの様子を見ながら、慎重に進めていくみーちゃん先生。するとここで、プロの技「入ってないよ攻撃」が炸裂！前を向いてもらったまま騙し討ちのような形で、下半身だけをぬるま湯を張った桶に入れてしまうのだそうです。

さすがにトトちゃんも気がついてはいるようですが、「入ってないよ～」と繰り返すみーちゃん先生にお利口さんに洗わせてくれていたそう。だんだんとお風呂の気持ち良さも思い出してくれたようで…。

気持ち良さに自分から…？

右前足を自分の意思で桶の中に入れたというトトちゃんは、みーちゃん先生の優しい手つきに、まるでマッサージを受けているようなリラックスした表情に。そして、ついには両前足を桶の中に入れて、自らお風呂に入ってくれたというのです！

その後、ベタつく尻尾を2人がかりで手早く洗ってもらったトトちゃんは、頭にタオルを乗せた可愛らしい姿も披露。仕上げのドライヤーまで、大人の余裕を見せてくれたのでした。

投稿には「15歳には見えない若々しさですね、大人しくて流石の貫禄です」「自分から桶に突っ込んだ辺りからお顔が蕩けてて笑っちゃいました♡」「みーちゃん先生マジック炸裂」「お風呂慣れしてて良い子だなw」「最初から最後までずっと可愛くて癒されました」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『キャットグルーマーTV』では、猫さんに関する様々な情報が紹介されています。みーちゃん先生の手によって変身を遂げた猫さんたちの姿も、たくさん観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「キャットグルーマーTV」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。