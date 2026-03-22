◆第４０回フラワーＣ（３月２１日、中山競馬場・芝１８００メートル、良）

第４０回フラワーＣ・Ｇ３は２１日、中山競馬場で行われ、６番人気のスマートプリエールが中団から鋭く伸びて重賞初制覇を飾り、桜花賞（４月１２日、阪神）へ名乗りを上げた。デビュー７年目の原優介騎手（２５）＝美浦・青木厩舎＝は重賞４５戦目で待望の初タイトルとなった。

ゴールの瞬間、若き鞍上のガッツポーズが飛び出した。スマートプリエールは馬場の真ん中から力強く伸びてゴールイン。「お待たせしました」と、４５度目の挑戦で重賞初制覇を果たした原の最高の笑顔が弾けた。

１角にかけての他馬の動きを見て、とっさに作戦を切り替えたジョッキーの好判断が光った。「１列目の３番手で競馬をしたいと思っていましたが、思ったより周りが速かった」と、中団からの競馬を選択した。テン乗りでも人馬の呼吸はぴったり。大久保調教師は「２走前で行く競馬をして、前走が折り合いを欠いた。中間の折り合いの練習が生きた。賢い馬でのみ込みが早い」と管理馬の高い学習能力を認める。

メンバー中、キャリア最多タイの７戦目。経験を積み、初のタイトルとなった。母も大久保師が管理し、現役時代に重賞４勝を挙げたスマートレイアーだけに、「お母さんにも思い入れがある」と喜びはひとしおだ。

次の目標は、その母が成しえなかったＧ１制覇だ。チューリップ賞（６着）から中２週で臨んだ今回。桜花賞までは再び中２週の間隔となるが、「賞金加算もできましたし、競馬の後に悪いところが出る馬ではないので、行く方向です」と、指揮官は出走へ前向きな考え。混沌としている牝馬クラシック路線に、良血馬が滑り込みで加わった。母の思いも乗せて、桜の舞台へ挑む。（三戸 達也）

◆スマートプリエール 父エピファネイア、母スマートレイアー（父ディープインパクト）。栗東・大久保龍志厩舎所属の牝３歳。北海道安平町・ノーザンファームの生産。通算７戦２勝。総獲得賞金は５９４６万３０００円。重賞初勝利。馬主は大川徹氏。