【となりのスゴイ家】300回目前で傑作選 自宅に露天風呂… 高級旅館のようなリノベハウス 22日放送
お笑いコンビ・アンガールズ（田中卓志、山根良顕）、タレントの遼河はるひが出演するBSテレ東『となりのスゴイ家』（毎週日曜 後9：00〜）が22日放送される。今回は放送300回目前として、2019〜25年のその年を代表するスゴイ家7軒をまとめて放送する。
【スゴイ家】これ家!?自宅に設置されている露天風呂
2019年を代表するスゴイ家は、日本家屋の外観はそのままに、17年に内部を劇的にリノベーションした家。天井を高くし、開口部を広げ明るくした。
直射日光対策で着物を裁断したのれんをつけている。着物をリサイクルしており、季節に寄って色を変えられる。
キッチンは田中が「料亭じゃん」と言うほどの高級感がある造りに。高窓からの自然光で明るいキッチンにしている。
デッキテラスには露天風呂もあった。
【スゴイ家】これ家!?自宅に設置されている露天風呂
2019年を代表するスゴイ家は、日本家屋の外観はそのままに、17年に内部を劇的にリノベーションした家。天井を高くし、開口部を広げ明るくした。
直射日光対策で着物を裁断したのれんをつけている。着物をリサイクルしており、季節に寄って色を変えられる。
キッチンは田中が「料亭じゃん」と言うほどの高級感がある造りに。高窓からの自然光で明るいキッチンにしている。
デッキテラスには露天風呂もあった。