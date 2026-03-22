【AFC女子アジアカップ2026】日本女子代表 1−0 オーストラリア女子代表（日本時間3月21日／スタジアム・オーストラリア）

【映像】豪州メディア脱帽の「魔法のゴラッソ」

なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）の21歳の若きFWが放った衝撃のスーパーゴールは、敵国オーストラリアのメディアをも驚愕させた。

日本時間3月21日、なでしこジャパンはAFC女子アジアカップ決勝で開催国のオーストラリア女子代表と対戦。大会史上最多記録を更新する74,397人もの観客が詰めかけた完全アウェーの中、前半17分にFW浜野まいかが挙げた1点を最後まで守り抜いて1ー0で勝利し、2大会ぶり3度目のアジア女王に輝いた。

この大一番で超満員のスタジアムをどよめかせたのが、左ウイングで起用された浜野の先制弾だ。左サイドでDF北川ひかるとMF長谷川唯がボールを繋いでいるタイミングで、浜野はペナルティーエリア外へと引いてボールを要求。そこに長谷川からパスが届けられると、鋭く反転し、ゴール方向を見ないままに右足を一閃。相手2人の間を抜けたシュートは、ややブレながら落下する独特な軌道を描き、GKマッケンジー・アーノルドの手も届かないファーサイドのネットに吸い込まれた。

現地メディアは衝撃弾に騒然

オーストラリアの観客が頭を抱えたり唖然としたりしたこの“不意打ち”のゴラッソには、敗れたオーストラリアの現地メディアも脱帽した。同国の公共放送ニュース局『ABC NEWS』はテキスト速報で、「なんというセンセーショナルな一撃だ！ 浜野が左サイドのペナルティーエリア外でボールを受けると、反転して素晴らしいシュートを放った。それはムチのようにしなり、悪魔のようなカーブを描いてトップコーナーへと突き刺さった」と、その鮮やかな軌道を大絶賛した。

また、地元紙『Herald Sun』も「日本が見事なワンダーゴールを決めた」と速報。「浜野がペナルティーエリア外からファーサイドの右ポストへカーブをかけた。GKのマッケンジー・アーノルドが身を投げ出したが、実のところ、彼女はボールに触れることすらできなかった。なんというストライクだ」と、自国の絶対的守護神でも為す術がなかったことを伝えている。

さらに、放送局『Paramount+ Australia』の公式Xも「浜野の魔法のような一撃。彼女は魔法をかけてシドニーで先制点を挙げた。ペナルティーエリア外からのピンポイントで正確無比な一撃だ」と賛辞を惜しまなかった。

6試合で29得点・1失点という圧倒的な強さでアジアを制したなでしこジャパン。その象徴の一人である浜野が、シドニーに集った7万4000人の大観衆を唖然とさせた“魔法”は、現地メディアの記憶にも深く刻み込まれたようだ。

（ABEMA de DAZN／AFC女子アジアカップ2026）

