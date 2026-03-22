先月13日、車両の速度違反を摘発する際に虚偽の書類を作成したなどとして、神奈川県警が県警第2交通機動隊に所属する巡査部長ら複数人を虚偽有印公文書作成・同行使容疑で書類送検することが発覚した。2022年以降で2600件超に関与したとされ、同県警は巡査部長らを処分する方針を固めた。

交通反則切符に追尾した距離を、実際よりも長く記載するなどの虚偽有印公文書作成・同行使が明るみになり、県警全体で24人が処分対象となった。なお、同県警の交通違反取り締まりで、2700件以上の違反処理が一括取り消しとなる異常事態が起きた。

今月4日のニュースサイト「週プレNEWS」(集英社)では、前代未聞の不適切事案が「組織ぐるみで行われていた」可能性を示唆。一部報道によれば、かつて同県警には「目安件数」と呼ばれる内部指標があったとも伝えており、建前は参考値とされていたが、現場では実質的なノルマだったとの証言もある。

今回の不祥事により、同県警の長らく続いた伝統的な悪しき取り締まり方法が世に知れ渡った。しかも、同県警の不適切事案はこれが初めてではない。では、ここで過去に起こった不祥事の一部を振り返ってみたい。

“不祥事のデパート”

1999年、県警警察官による覚醒剤使用事件を警察本部長が握りつぶした組織犯罪が発生。当時の警察本部長ら5人が有罪となり、国内の警察史上初、戦後最悪の警察不祥事と称された。

2000年には、警察音楽隊の女性隊員が同僚の男性隊員に殺害され、被疑者も自殺。動機は男女関係のもつれといわれた。さらに2007年、警備部警備課長の警視が霊感商法に関わる一連の詐欺事件・神世界事件に関与。被疑者達と共に逃走していたことが発覚している。

2009年には、旭警察署が横浜市旭区内で発生した集団暴行事件で、被疑者が乗っていた自動車を所有する男性を逮捕したが、防犯カメラに映った犯人の男と体形が違う等として、釈放していた事が判明。

2010年、厚木警察署の超過勤務強要が発覚した。さらに、2003年から2008年までに、警察本部の会計担当者が業者に「預ける」経理操作の手法で公金をプールし、総額11億余円が不正に流用されていた。

また、世間を震撼させた2012年11月の逗子ストーカー殺人事件では、加害者に対し脅迫罪の逮捕状執行の際に、逮捕状に記載された被害女性の結婚後の名字や転居先住所等を2回読み上げ、居場所を特定した加害者が殺人事件を起こした。

挙げたらキリがない同県警は、“不祥事のデパート”とも呼ばれるようだ。パワハラやセクハラは日常茶飯事で、わいせつ、盗撮、痴漢、強姦、児童買春、でっち上げ、賄賂、暴行、自白の強要、飲酒運転、覚醒剤取締法違反、拳銃自殺、殺人、窃盗、強盗、金銭着服、建造物侵入、特殊詐欺、横領、捏造、公務執行妨害、脅迫、不正受給、受託収賄、情報漏洩、暴力団関係者との関与、保険金詐取、誤認逮捕、賭博、不倫といった信じがたい問題行為があふれ出てくる。

そして記憶に新しい昨年1月、川崎市の20歳女性が行方不明となり、元交際相手によるストーカー被害の訴えがあったにも関わらず、同県警は事件性を軽視し、遺体発見まで有効な捜査を行わなかったとして対応が問題視された。同年9月、同県警は当時の対応について「危険性・切迫性を過小評価した」などとする検証結果を公表し、一つの事案の処分者数としては異例の規模となった。

不祥事＝神奈川県警のイメージは強く、住民の安全を守る立場の警察官が「魔が差した」との理由で犯罪に手を染める行為は言語道断。ましてや、不祥事が発端で殺人事件に発展した事案は謝って済む問題ではない。これ以上、警察に対して失望や幻滅はしたくないものだ。