有働由美子、連ドラ初出演 永作博美の親友役「勇気を出して飛び込んだ」
永作博美が主演を務めるTBS系火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』（毎週火曜 後10：00）が、4月7日からスタートする。新たに有働由美子と猫背椿の出演が発表され、有働は連続ドラマ初出演で主人公の親友役に挑む。
【写真】永作博美、松山ケンイチら…豪華キャストを紹介！
本作は、子育てを終えた50歳の女性が“第二の人生”に踏み出す姿を描くオリジナル作品。永作演じる待山みなとは、夫を亡くした後、息子のために生きてきたが、子育て卒業を機に自分の時間と向き合うことになる。そんな中、3か月で鮨職人を目指す“鮨アカデミー”に飛び込み、新たな人生を切り開いていく。
有働由美子が演じるのは、みなとの高校時代からの親友・磯田泉美。自由奔放な性格で、鮨好きの“推し”の影響からみなとをアカデミーへ誘う存在だ。有働は「永作博美さんの親友役は一生回ってこないチャンスだと思い、『恥をかいても何を言われてもいい！』と勇気を出して飛び込んだ」とコメント。演技については「ほぼ初めてで、丁寧な撮影やお芝居の積み重ねに驚いている」としつつ、「のびのびと撮影に臨んでいる」と語る。
また、猫背椿はスナック「べてらん子」のママ・小宮山蘭子役を演じる。泉美の行きつけの店のママであり、主婦でもある役どころだ。猫背は「悩める女性のデトックススポットとなれるような店を目指す」と意気込みを明かしている。
劇中では、子育てを終えたみなと、独身の泉美、主婦の蘭子という立場の異なる同年代の女性たちが、スナックで本音を語り合うシーンも見どころとなる。リアルな“あるある”トークを通じて、それぞれの生き方が浮かび上がる。
第1話では、息子の独立を機に喪失感を抱いたみなとが、泉美に誘われ鮨アカデミーへ入学。厳格な講師・大江戸海弥（松山ケンイチ）や個性豊かな仲間たちと出会い、戸惑いながらも新たな一歩を踏み出す姿が描かれる。
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本作は、子育てを終えた50歳の女性が“第二の人生”に踏み出す姿を描くオリジナル作品。永作演じる待山みなとは、夫を亡くした後、息子のために生きてきたが、子育て卒業を機に自分の時間と向き合うことになる。そんな中、3か月で鮨職人を目指す“鮨アカデミー”に飛び込み、新たな人生を切り開いていく。
また、猫背椿はスナック「べてらん子」のママ・小宮山蘭子役を演じる。泉美の行きつけの店のママであり、主婦でもある役どころだ。猫背は「悩める女性のデトックススポットとなれるような店を目指す」と意気込みを明かしている。
劇中では、子育てを終えたみなと、独身の泉美、主婦の蘭子という立場の異なる同年代の女性たちが、スナックで本音を語り合うシーンも見どころとなる。リアルな“あるある”トークを通じて、それぞれの生き方が浮かび上がる。
第1話では、息子の独立を機に喪失感を抱いたみなとが、泉美に誘われ鮨アカデミーへ入学。厳格な講師・大江戸海弥（松山ケンイチ）や個性豊かな仲間たちと出会い、戸惑いながらも新たな一歩を踏み出す姿が描かれる。