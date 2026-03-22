＜いぎなり東北産 RE：STRAT 新たなステージへ＞

2月8日の札幌公演で1月から始まった全国5カ所のZeppツアーを打ち上げたいぎなり東北産。「いぎなり東北産 RE：STRAT 新たなステージへ」第4回のテーマは「メンバーにこっそり感謝していること」に決定！ 長いつきあいだからこそ普段は口にできない“感謝の気持ち”を紙面を通じて伝えてもらいます。

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こんにちは、いぎなり東北産の藤谷美海です！

21歳になりました！ 21歳は親孝行、自分の気持ちに耳を傾けてみるということを胸に頑張ります！

今回は「メンバーにこっそり感謝していること」というすてきなテーマをいただいたので、1人ずつ述べていこうと思います！ （律月）ひかるちゃん。るんちゃんの紡ぐ言葉がすごく好きで。いつか個展をやってほしいなってずっと思っています。優しくてかわいくて、おもしろくてありがとう。（北美）りね姉さん。いつも優しくて共感しながら話を聞いてくれます。将来はこういうおしゃれ美人になりたいと思っています！ （葉月）ゆなお姉さん。いつも頼もしくて「大丈夫？」って聞いてくれます。優しくて頼れるお姉さん。ゆなみたいなお母さんに絶対になりたいって思っています！ （安杜）わか様。わか様はイケメンキャラが確立していて、すごく素晴らしいなと思います。いつも優しくて「幸せになってね」と言ってくれます。（吉瀬）真珠様。しんじゅ構文を確立してるのがすごいなと思います！ 私もしんじゅ構文が欲しい。目の前でバキバキダンスが見られるのを楽しみにしてます。（橘）かれんくん。いつも笑ってくれて、ひたすら優しく話を聞いてくれます。たくさんほめてくれるから、おもしろかわいい、ありがとうです。（桜）ひなのちゃん。いつも100点のかわいさをたたき出していてすごい。かわいくない日はないし、アドバイスが的確でわたしまでかわいくなれます！ （伊達）かあやさん。かあやさんのカリスマ性と周囲を照らす太陽のようなその笑顔に救われています！ かあやさんのライブのあおりがとても好きです。これからもそのパワーで救われるんだろうな。

8人それぞれ違う優しさを持っていて、個性が強くて、人としてもアイドルとしてもこのメンバーでよかったなと日々思います！

これからもお互いのすてきなところをたくさん見つけていきたいと思います。いつかみんなに、皆産に、すてきな恩返しができるよう千切れるほど頑張ります！【藤谷美海】

◆藤谷美海（ふじたに・みう） 2005年（平17）3月9日生まれ、21歳の山形県産。常に面白いことを考える東北産一のムードメーカー。愛称は「ラッキー」。メンバーカラーは水色。

◆いぎなり東北産 メンバー全員が東北出身の女性アイドルグループ。15年に結成し、東北を盛り上げるべく東北を拠点に活動。25年7月9日、念願の日本武道館公演を行い、大成功。グループ結成10周年の同8月9日にavex traxからメジャーデビュー。18日にメジャー2ndシングル「デコ！」がリリース。