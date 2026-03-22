全国大会に男女ともに出場を決めた「佐世保市立大野中学校 ハンドボール部」。

男子15人、女子14人が所属する、県内屈指の強豪校です。

全国の舞台で飛躍を誓います。

コースを狙った力強いシュートが、ネットを揺らします。

（女子ハンドボール部 清水 遥華主将）

「県大会では、最後にみんなの勝ちたいという思いが強くなったから勝てたと思う」

女子は、今年1月に行われた県新人大会で優勝。

2年ぶり8回目の全国切符を手にしました。

チームの持ち味は県大会で1試合あたりの平均得点がトップを記録した攻撃力。

2人のポイントゲッターがチームをけん引します。

キャプテンの2年生清水 遥華選手はチーム一の俊足を生かし、粘り強い守備から速攻の起点となります。

（清水 遥華主将）

「チームの強みはディフェンスで一本を守ってからの速攻の走り出しが早いこと。得意なコースだけでなく、いろんなコースを打てるようにしている」

県大会ではチームの得点王だった甲斐 明夏選手。

持前のパワーを生かして1年生ながら物怖じせず積極的にシュートを狙います。

（甲斐 明夏 選手）

「みんなに任せずに自分でグイグイ前を攻めてシュートを決めること」

2年前の全国大会では力を発揮できずに初戦で涙をのみました。

今大会は、部員一丸となって、まずは全国1勝を目指します。

（甲斐 明夏 選手）

「ひと試合で30点くらい取れるように頑張りたい」

（清水 遥華主将）

「全国大会ではチームの流れが掴めるようなプレーをしていきたい。一勝でも多く勝てるようにすること」

一方、2年ぶり5回目の全国大会となる男子。

今年のチームにはとびぬけた選手がいないため、失点を最小限に抑えようと、原口 佳也監督は、選手たちに厳しい守備を求めます。

（原口 佳也監督）

「挟め、もうちょっと。見栄えある体をもうちょっと広げて。はいホールド」

全員攻撃、全員守備がモットーです。

守備を統率するのは、キャプテンで守護神の石田 翼選手。

（石田 翼 主将）

「悪い流れでも相手にシュートを打たれて止めて自分たちの流れに持って行って、良い流れで行けるように頑張っている」

（小柳 柚季 選手）

「全然点がとれなかったらもっと自分が頑張ろうとシュートを狙う。(強みは)ゴールから 距離9メートルぐらいからシュートが打てること」

攻撃陣は、2年生の小胗 柚季選手が引っ張ります。

レギュラーメンバー唯一の左利き。ノビのあるミドルシュートを得意としています。

攻守で軸となる選手を中心に全員攻撃、全員守備のハンドボールで夢舞台に立つ選手たち。

目標は女子とともにつかみ取る、全国勝利です。

（石田 翼 主将）

「今は一勝でも多く勝つという目標でプレーしていて緊張しないで自分たちのプレーをどれだけ出せるかがカギになってくる」

（部員全員）

「大野中学、全国大会活躍するぞ！」

大野中学校ハンドボール部が男女で出場する「春の全国中学生ハンドボール選手権大会」は、26日に富山県で開幕します。

女子は大会初日の26日、男子は2日目の27日にそれぞれ初戦に臨みます。