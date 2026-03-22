坂本花織は五輪で「優勝していた」 露名伯楽がアリサ・リウとの比較論を展開「トリプルフリップにシングルトーループでも加えていたら…」
ミラノ・コルティナ五輪で銀メダルを手にした坂本(C)Getty Images
来る3月25日（現地時間）にチェコで行われるフィギュアスケートの世界選手権。各国の精鋭たちが集う中で、今冬のミラノ・コルティナ冬季五輪の女子シングルで金メダルを手にしたアリサ・リウは欠場を表明した。
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ミラノ・コルティナでは、まさに時代を作った。団体戦でも金メダルを手にしていた弱冠二十歳の“天才”は、ショートプログラム3位からフリーで逆転。独創的なヘアスタイルに代表されるビジュアルと、表情豊かな競技力で他を圧倒。ここ日本でも知名度を高める話題性を生んでいた。
世界選手権でも優勝が期待されたリウだったが、「ミラノから帰ってきてから、刺激的なことがたくさん起きていて、今はその時間を大切にしたい」と自身のインスタグラムで公表。五輪後に生じた環境の変化から心身の休養を優先させる意向を明らかにした。
もっとも、その声価が揺らぐことはない。今季、グランプリ・ファイナルと五輪を制覇したリウに対しては各国で確固たる評価が下されている。
それを裏付けるのは、“フィギュア大国”と評されるロシアでの声だ。数多の名手たちを手塩にかけてきた名伯楽として知られるエテリ・トゥトベリーゼ氏は、現在の女子フィギュア界について、母国の放送局『Okko』で言及。その中で「彼女のような創造性に溢れた自由な哲学を持っていたのは、おそらく（エフゲニア・）メドベージェワだけ。なぜなら、彼女はまるで試合や交流そのものを楽しんでいるようだった」と、かつての愛弟子との比較論を展開。その上で、日本のエースであった坂本花織の名をあげ、次のように論じた。
「もちろん、カオリ・サカモトやアンバー・グレンがそうではないという意味ではない。そして、彼女たちが悪いとか良いとかいうことではない。でも、一度現役から離れて、復帰した今の時期を楽しむ強さを見つけたことは素晴らしい。これは、私が女子選手たちに本当に望んでいること。フィギュアスケートは何百万人も競技を始め、何百人が競技を続け、何十人が頂点、そしてその先へと到達する。つまりほんの一握りなの」
さらに今冬のミラノ・コルティナ五輪について「忘れてはいけないのは、もしも、サカモトがトリプルフリップにシングルトーループでも加えていたら、彼女が優勝していた」と持論を続けるトゥトベリーゼ氏は、こうも続けている。
「この大会で敗れたのはサカモト。でも、だからと言ってサカモト、そしてアリサ・リウを悪く言うつもりはない。彼女は素晴らしいシーズンを送った。彼女たちは、ごくわずかな幸運の存在であることを自覚すべきだと思いますね。アスリートとしての期間は非常に短いから」
時に厳しく、冷徹さもあることから“鉄の女”の異名も授かるトゥトベリーゼ氏。そんな百戦錬磨の名トレーナーの目には、リウの輝きは鮮烈なものとして、映ったようだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]