子どもが「勉強に関係のないこと」ばかりに夢中になっているのを見て、つい口を出してしまった経験はないだろうか？ だが、子どもの「好き」に水を差すと、めぐりめぐって勉強そのものへのやる気をしぼませてしまう――。

通信教育「進研ゼミ」の「赤ペン先生」である佐村俊恵さんは、20年以上にわたり、のべ8万枚以上の答案を通して、子どもの「やる気」と向き合ってきた。

このたび佐村さんが上梓した『57年間、9200万人の子どもを励まし続けた 赤ペン先生のほめ方』には、57年間で磨かれてきた「子どもへの声かけのノウハウ」が凝縮されている。本連載では、本書の内容から、子どもを「勉強嫌い」にさせない親の言葉の選び方をお伝えしていく。（構成：ダイヤモンド社書籍オンライン編集部）

「役に立つかどうか」という発想が奪うもの

子どもが何かに夢中になっている姿は、本来ほほえましいものだ。しかし、それが勉強以外のことだったり、目立った成果に直結していないことだったりすると、親としてはちょっと不安になってしまう。

「そんなことして何の役に立つの？」。そう心の中でつぶやいたことのある親は少なくないだろう。実際に口に出してしまっているかもしれない。悪気はない。子どもを案じる気持ちから出た言葉なのだから。「いつまでやってるの？」「そろそろ宿題したら？」――そんな言葉で、より“役に立つ”行動に向かわせようとする親もいるだろう。

だが、こうした悪気のないひと言が、子どもの「やる気」を奪っているかもしれない。

「いつまでやってるの？」も「そろそろ勉強したら？」も、活動そのものは否定していないつもりでも、子どもには「今やっていることには価値がない」というメッセージとして伝わってしまう。それが、子どもの「好き」という気持ちに水を差すのだ。

著者はこう述べる。

私たち赤ペン先生は、どんなときも子どもたちの「好き」を受け入れてあげたいと思っています。それが、子どもたちの自己肯定感を育むきっかけになるからです。

（中略）

「役に立つかどうか」で評価すると、子どもの大切な興味関心をしぼませてしまいます。「夢中になれること」そのものを受け止めてあげてください。

（『57年間、9200万人の子どもを励まし続けた 赤ペン先生のほめ方』より）

子どもの「好き」を全肯定する、魔法の言葉

本書が一貫して伝えているのは、「勉強ができたらほめる」のではなく「ほめるから勉強ができる」という順序だ。子どもの「好き」を丸ごと認めることで自己肯定感が育ち、その自己肯定感が学びへの意欲につながる。逆に言えば、「好き」を否定することは、学びの土台を崩すことに等しい。

しかし、「役に立つかどうか」というフィルターで見ていると、子どもが夢中になっていることに対して、特に「ほめることがない」と感じてしまいがちだ。

そこで著者が提案するのが、このシンプルなひとことだ――「うらやましいなあ！」。

「うらやましいなあ」という言葉の良いところは、役に立つ立たないや、成果のあるなしにかかわらず、子どもの「好き」を全肯定できることです。

（『57年間、9200万人の子どもを励まし続けた 赤ペン先生のほめ方』より）

大人が自分と同じ目線に立って、自分のしていることをうらやましがっている。そのことが子どもに「誇らしい」という感覚を与え、ありのままの自分を肯定するよりどころになると著者は言う。

本書では、赤ペン先生と子どものこんなやりとりも紹介されている。

あるとき、おたよりコーナーに「イラストを描くのが好き」と書いてきた子どもがいた。赤ペン先生が「夢中になれるものがあって、うらやましいなあ」と返事をしたところ、次の回からメッセージに小さなイラストを添えてくれるようになった。さらにやりとりを続けるうちに、「漫画家になりたい」という夢を打ち明けてくれたのだという。

「好き」が認められたことで、それが自信になり、やがて夢にまで育つ。もしこの子が「イラストばかり描いてないで勉強しなさい」と言われていたら、この子の将来像はまったく違うものになっていたかもしれない。

内容や成果にかかわらず、子どもが何かに取り組んでいる様子が「キラキラしている」と感じたら、ぜひ「夢中になれるものがあって、うらやましいなあ！」と伝えてあげよう。

（本記事は、佐村俊恵著・ベネッセ「進研ゼミ」監修『57年間、9200万人の子どもを励まし続けた 赤ペン先生のほめ方』をもとに作成しました。）