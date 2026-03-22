女優前田敦子（34）が21日放送のMBSテレビ「痛快！明石家電視台」（土曜午後3時＝関西ローカル）に出演。元夫で俳優の勝地涼（39）との現在の関係について語った。

前田は2018年に勝地と結婚し、2019年に長男が誕生。2021年に離婚を公表し、現在は前田が長男の親権を持っている。

離婚後の勝地との関係について聞かれると、前田は「私はたぶん、さんまさんの影響が大きいと思います」と切り出した。

勝地は10代の頃に明石家さんま（70）と共演して以来、親子のように接しており、「（勝地がさんまに）アドバイスをもらったみたいで、『テレビでしゃべってもいいか？』って聞かれたことがあって。『いいんじゃない？ さんまさんみたいになれたらいいね』って会話をしたことがあるんです」と、さんまと元妻で女優の大竹しのぶ（68）との関係を理想としていることを明かした。

「それ以来、普通に友達みたいな。すごい仲がいいわけではないんですけど、別に」と言う前田に、さんまが「いま、上っ面の会話でしょ？ うちも大竹しのぶさんと別れた後、うわべの会話やったけど、そっちの方が仲良くできた」と振り返った。

前田も「そうなんですよね。別に芯食った話しないし、お互いに何かを求めるわけでもないので、すごい楽」と共感。

さんまが「結婚生活もそうしたらええねんけど、そういうわけにいかへんやん、結婚って。だから不思議な感じ」と言うと、前田も「まったく同じですね。別れてからの方がうまくいく」とうなずく。さんまの「元に戻る気もないやろし…」との言葉にも「はい」とキッパリうなずいて笑いを誘った。

勝地は長男ともたびたび会っているそうで、「子どもにはすごい会いたいし、遊びたいし、パパはやりたいんですけど、私との関係はうまくいかなかったねってだけなので。何の問題もなく、ですね」と語っていた。