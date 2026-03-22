フェンディ新作フレグランス「ソニドーロ」で叶う大人の余韻

ラグジュアリーな世界観で魅了するフェンディから、ローマの夕暮れをイメージした新作フレグランスが登場♡黄金色に染まる街の美しい瞬間を香りで表現した特別な一本は、日常にさりげない気品と余韻をプラスしてくれます。大人の女性にふさわしい奥行きのある香りで、自分だけの特別な時間を楽しんでみてはいかがでしょうか♪

ローマの夕暮れを香りに再現

「ソニ ドーロ」は、ローマに太陽が沈む瞬間の幻想的な景色からインスパイアされたフレグランス。

空や大理石、歴史ある街並みが黄金色に染まる情景を、黄土色や麦わら色、サフランのニュアンスで表現しています。

フェンディの象徴ともいえるカラーを、視覚ではなく嗅覚で楽しめる特別な香りです。

DUO数量限定の抹茶クレンジングが登場♡透明感ケア叶う新作バーム

奥行きのある上質な香り構成

調香師クエンティン・ビッシュによって手がけられた本作は、温かさと力強さを感じるレザーアコードが特徴。

そこにフランス産の柔らかなアイリスと、爽やかなイタリア産ベルガモットが重なり、奥行きのある洗練された香りに仕上がっています。対照的な要素が美しく調和し、印象に残る余韻を演出します。

特別感あふれるラグジュアリーな一本

フレグランス「ソニ ドーロ」49,500円（税込）は、フェンディ直営店および公式オンラインストアで販売中。

日常使いはもちろん、大切な日の装いに寄り添う香りとしてもおすすめです。自分へのご褒美やギフトにもぴったりな、特別感あふれるアイテムです♡

香りで纏うローマの余韻♡

黄金色に染まるローマの美しいひとときを閉じ込めた「ソニ ドーロ」。纏うだけで気分を高めてくれる奥深い香りは、日常を少しだけ特別にしてくれます。

洗練された大人の女性にこそ似合う一本で、香りから始まる上質なライフスタイルを楽しんでみてください♪