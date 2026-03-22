「90分戦えるような状態ではなかった」途中出場の三笘薫が気になる怪我の回復状況に言及 日本代表の英国遠征ではフル稼働できるのか

「90分戦えるような状態ではなかった」途中出場の三笘薫が気になる怪我の回復状況に言及 日本代表の英国遠征ではフル稼働できるのか