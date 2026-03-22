「90分戦えるような状態ではなかった」途中出場の三笘薫が気になる怪我の回復状況に言及 日本代表の英国遠征ではフル稼働できるのか
三笘薫が所属するブライトンは現地３月21日に開催されたプレミアリーグの第31節で、昨季王者のリバプールとホームで対戦。ダニー・ウェルベックの２ゴールで、２−１と勝利を収めた。
前々節のアーセナル戦で左足首を負傷し、前節のサンダーランド戦を欠場した三笘は76分からの途中出場。いきなり鋭いドリブルで相手をかわして決定機を創出するなど見せ場を作った。
試合後、取材に応じた三笘は、「（時間を）制限してもらったんで良かったですけど、90分戦えるような状態ではなかった。まあ試合に間に合って良かったです」とコメントした。
アーセナル戦で負傷した後も、前半のみプレーを続けた点については、「やれる限りやろうかなと思いましたけど、徐々にちょっと厳しくなってきたのでやめました」と回想。
ファビアン・ヒュルツェラー監督は「異常はない」と発言していたことを問われると、「異常がなかったら１試合目（サンダーランド戦）で出ていると思うので、ちょっとはあります」と打ち明けた。
「日本代表戦に向けて、90分プレーできる状態ではないか」と質問をすると、「今日はですね。その試合、次の試合は行けると思いますけど」と返答。問題はないと強調した。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）
【動画】三笘薫が投入直後にキレキレの突破
前々節のアーセナル戦で左足首を負傷し、前節のサンダーランド戦を欠場した三笘は76分からの途中出場。いきなり鋭いドリブルで相手をかわして決定機を創出するなど見せ場を作った。
試合後、取材に応じた三笘は、「（時間を）制限してもらったんで良かったですけど、90分戦えるような状態ではなかった。まあ試合に間に合って良かったです」とコメントした。
アーセナル戦で負傷した後も、前半のみプレーを続けた点については、「やれる限りやろうかなと思いましたけど、徐々にちょっと厳しくなってきたのでやめました」と回想。
「日本代表戦に向けて、90分プレーできる状態ではないか」と質問をすると、「今日はですね。その試合、次の試合は行けると思いますけど」と返答。問題はないと強調した。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）
【動画】三笘薫が投入直後にキレキレの突破