4月13日よりフジテレビ系で放送がスタートする北村匠海主演の月9ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』に八嶋智人、三宅弘城、村川絵梨、佐戸井けん太、熊切あさ美、吉本実由、ソニン、迫田孝也、鈴木浩介、荒川良々が出演することが決定した。

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本作は、福井県の水産高校の生徒たちが、世代を超えて“宇宙食開発”という大きな夢に挑戦した奇跡のような実話をもとに、青春感たっぷりに描くオリジナルストーリー。北村演じる新米高校教師の主人公が、生徒たちを見守りながら夢を応援し、ともに伴走する中で、自身も成長していく軌跡を描く。

朝野が赴任してきた若狭水産高校のある小浜でたこ焼き屋を営む田所明正を八嶋、食堂を営む浜中道夫を三宅、その妻・浜中和子を村川、食堂の常連で漁師の百瀬弦を佐戸井、ダイビングショップのオーナー、檜山香織を熊切、若狭水産高校に通う寺尾創亮（黒崎煌代）の妹・瑠夏を吉本、父で漁師の茂信を迫田、そして朝野の同僚教師、黒瀬正樹を荒川がそれぞれ演じる。また、朝野や菅原奈未（出口夏希）、寺尾たち高校生と向き合うJAXAの宇宙教育センターで働く皆川有紀をソニン、宇宙日本食開発を担当する東口亮治を鈴木が演じる。（文＝リアルサウンド編集部）