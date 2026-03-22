ハライチ＆比嘉愛未がMC！誰もが経験する日常生活のワンシーンを競技化した“普通の人”が主役の和やかすぎる賞レース「日常生活グランプリ ニチワン」を、本日3月22日（日）14:00〜15:00 日本テレビにて放送。放送後からTVerにて無料配信を実施。

■「何気ない日常」が競技に！日本一の“普通の人”を決定

「日常生活グランプリ ニチワン」は、これまで日の目を浴びてこなかった「普通の人たち」が持つ意外なスゴ技にスポットを当てる新感覚のバラエティー番組。「普段の生活で何気なくやっていることが、実は日本一かもしれない」をテーマに、誰もが一度は経験したことのある日常の動作を厳格にルール化。日本各地から集まった挑戦者たちが、積み重ねてきた生活の結晶である「日常生活の日本一」の称号を懸けて競い合う。

■三つ編み技術からカレーうどんの“汁ハネ”対策まで

番組では、親子の絆や現代ならではのスキルを試す、バラエティー豊かな3つの競技を展開。

【三つ編みツインスタイル親子ペア】

毎朝のヘアセットで培われた技術を競う親子対決。スピードだけでなく、編み目の美しさやバランスを特別審査員が総合評価する。東京2020オリンピック開閉会式でヘアメイクディレクションを務めた冨沢ノボル氏ら、プロの厳しい視点にも注目。

【スマホ高速入力 ロングパッセージ】

スマートフォンの文字入力の速さと正確さを競う。課題曲の歌詞を打ち込むこの競技には、サラリーマンや学生、ミュージシャンなど多様なバックグラウンドを持つ猛者が集結。驚異の指さばきにMC陣も驚愕する展開に。

【カレーうどん汁ハネさせない 立ち食いスタイル】

永遠の課題ともいえる“汁ハネ”をいかに防ぎ、かつ素早く完食できるかを競う。審査員による徹底した“飛び散りチェック”が行われ、日本一美しくカレーうどんを食べる達人を決定する。

■ハライチ＆比嘉愛未がMC、実況は清野茂樹が担当

MCを務めるのは、息の合った掛け合いで人気のハライチと、俳優として活躍する比嘉愛未。スタジオでは日常生活に潜む意外な技術に大きな盛り上がりを見せる。さらに実況には、格闘技実況で知られる清野茂樹を起用。和やかな競技内容とは裏腹に、熱のこもった実況が大会の緊張感をあおる。

■出演

MC：ハライチ（澤部佑・岩井勇気）、比嘉愛未

実況：清野茂樹

競技審査員（三つ編み）：冨沢ノボル、秋田留美、乙葉

■公式X

@nichiwan_jgm

■番組推奨ハッシュタグ

#ニチワン