俳優の北村匠海（28）が主演を務めるフジテレビ月9ドラマ「サバ缶、宇宙へ行く」（4月13日スタート）の主要キャストが22日に発表された。八嶋智人（55）、三宅弘城（58）、村川絵梨（38）、佐戸井けん太（68）、熊切あさ美（45）、吉本実由（10）、ソニン（43）、迫田孝也（48）、鈴木浩介（51）、荒川良々（52）ら個性豊かな豪華俳優陣が大集結した。

「サバ缶、宇宙へ行く」は、福井県の水産高校の生徒たちが宇宙食開発という大きな夢に挑戦した奇跡のような実話をもとにしたオリジナルストーリー。主人公の新米教師・朝野峻一を演じる北村は、地上波連続ドラマ初主演で初の教師役となる。

ドラマを彩る豪華キャストは、朝野が赴任してきた若狭水産高校のある小浜で地域を支える重要な役割を担う。八嶋がたこ焼き屋を営む田所明正、三宅が食堂経営の浜中道夫、村川がその妻・和子を演じ、佐戸井、熊切、迫田、荒川らは漁師や商店主、教職員など様々な立場から朝野と生徒たちを応援する人々を熱演。JAXA職員役としてソニンと鈴木が参加する。

ダイビングショップのオーナー・檜山香織を演じる熊切は、2011年に放送された新垣結衣主演の「全開ガール」以来、15年ぶりの「月9」出演となる。