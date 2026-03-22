170cm“美しすぎる気象予報士”穂川果音、グレーのニット姿が「スタイル抜群」 スカートも履きこなす
「ABEMA Prime」に気象予報士として出演している穂川果音が22日までにInstagramを更新。美スタイル際立つ姿を披露した。
【写真】170cm“美しすぎる気象予報士”穂川果音が「スタイル抜群」 水着姿も「魅力的」（15枚）
170cmと抜群のスタイルを誇る穂川。普段から、圧倒的に魅力あふれる近影をSNSに投稿し注目を集めている。また先日は、3月27日に「ABEMA Prime」を卒業することも明かした。
今回は「毎日次の日のお天気に合わせて衣装をコーデしています」と、グレーのニット姿など、複数のコーデを披露。柔らかい笑顔でも魅せた。ファンからは「スタイル抜群」「可愛すぎる」などの声が寄せられている。
■穂川果音（ほかわ かのん）
1986年2月12日生まれ。東京都出身。セント・フォース所属。イラストを描くことや季節に合わせた料理の提供を特技とし、気象予報士のほかに秘書検定2級、薬膳コーディネーター、防災士の資格も保有している。
引用：「穂川果音」Instagram（＠hokawakanonn）
【写真】170cm“美しすぎる気象予報士”穂川果音が「スタイル抜群」 水着姿も「魅力的」（15枚）
170cmと抜群のスタイルを誇る穂川。普段から、圧倒的に魅力あふれる近影をSNSに投稿し注目を集めている。また先日は、3月27日に「ABEMA Prime」を卒業することも明かした。
今回は「毎日次の日のお天気に合わせて衣装をコーデしています」と、グレーのニット姿など、複数のコーデを披露。柔らかい笑顔でも魅せた。ファンからは「スタイル抜群」「可愛すぎる」などの声が寄せられている。
■穂川果音（ほかわ かのん）
1986年2月12日生まれ。東京都出身。セント・フォース所属。イラストを描くことや季節に合わせた料理の提供を特技とし、気象予報士のほかに秘書検定2級、薬膳コーディネーター、防災士の資格も保有している。
引用：「穂川果音」Instagram（＠hokawakanonn）