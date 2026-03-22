◆第４０回ファルコンＳ・Ｇ３（３月２１日、中京競馬場・芝１４００メートル、良）

第４０回ファルコンＳ・Ｇ３は２１日、中京競馬場で行われ、朝日杯ＦＳ２着のダイヤモンドノット（川田）がレースレコードで貫禄の重賞２勝目を飾った。

馬場の真ん中から堂々と伸びてきた。ダイヤモンドノットは馬群の中で脚をため、好位からの追走。直線で進路を確保すると、川田が軽く手綱を押す。そのアクションは徐々に激しさを増し、左ステッキを一発、二発…。力強さを増していく栗毛の馬体が２着に１馬身１／４差をつけ、１分１９秒８のレースレコードでゴールを駆け抜けた。

川田は「力みが強かったので、次のためにもレースのなかでいろいろと伝えながらの競馬でした」と振り返る。近走は２着だった朝日杯ＦＳなど逃げや、もまれずに好位追走する理想的な形。「ＮＨＫマイルＣ（５月１０日、東京）を考えると、１４００メートルを挟みたかった」と福永調教師は速い流れの重賞に愛馬を送り出した。結果的に馬群で我慢を利かせながら、しまいの伸び脚を絞り出す勝利。理想的な前哨戦だった。

「これが本番につながればと思います」。そう振り返る川田にとっては騎手時代をともに過ごし、親交の深い福永師との初タイトル。トレーナーは「これからたくさん頼む予定なので、まずは一つ」と笑った。次はもちろん、Ｇ１の大舞台へ―。貫禄の横綱相撲で、３歳マイル王の座をグッと引き寄せた。（山本 武志）

◆ダイヤモンドノット 父ブリックスアンドモルタル、母エンドレスノット（父ディープインパクト）。栗東・福永祐一厩舎所属の牡３歳。北海道平取町・坂東牧場の生産。通算７戦３勝。主な勝ち鞍は２５年京王杯２歳Ｓ・Ｇ２。総獲得賞金は１億２３２６万６０００円。馬主は金子真人ホールディングス（株）。