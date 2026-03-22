【難解略語】「（有）」が何の略か分かりますか？　意外と難しい法人略語

突然ですが、「（有）」の正式名称知っていますか？

（株）は見たことあるけど…

気になる正解は・・・？

正解は・・・

正解は、「有限会社」でした！

「（有）」とは、「有限会社」を省略して表す略記です。会社名の前後に付けて使われることがあり、日常生活では看板や領収書、名刺、契約書の簡略表記などで見かけることがあります。

有限会社とは、かつて日本の会社法制度に存在していた会社形態の一つで、株式会社に比べて設立や運営の仕組みが比較的簡素で、少人数でも設立しやすいことが特徴でした。また、「有限」という言葉は、会社が負った債務に対して、出資者が自分の出資額の範囲内で責任を負う「有限責任」を意味しています。つまり、会社が倒産しても、原則として出資者は出資した金額を超えて個人の財産まで責任を負うわけではありません。

ただし、2006年の会社法施行により、新たに有限会社を設立することはできなくなりました。現在は「有限会社」という会社形態は新設できませんが、法改正以前から存在していた会社については、特例としてそのまま有限会社の名称を使い続けることが認められています。

次回の難解略語もお楽しみに！

【難解略語】「NG」が何の略か分かりますか？ 「Not Good」と多くの人が間違えます…！