Jリーグ公式戦で最長の15人目に突入したPK戦を14−13で制した。2月8日の開幕戦以来の白星で、福岡が連敗を「6」でストップ。「勝ち点2だけど、ホームで勝てたことがうれしい」。暫定的に指揮を執る塚原監督が喜びを口にした。

暫定首位のG大阪にPK勝ち。DF辻岡が2度も試合を振り出しに戻した。前半22分は味方シュートがはじかれたこぼれ球を押し込み、J1初ゴールとなる同点弾。再びリードされて迎えた後半追加タイムに、再び左足でシュートを沈めた。

「得意じゃないので（試合より）緊張した」。ベススタで初のヒーローインタビューには温かい拍手が起きた。苦戦が続くJ1百年構想リーグで、チームの複数得点は初。塚原監督は「こういう戦いができることを見せられた」と口にした。

J3北九州から今季新加入した24歳は対人の強さと左足のキックが武器だが、J1初先発した7日のホーム名古屋戦は5失点で大敗し、自身も警告2枚で後半に退場。出場停止だった長崎戦で、奈良主将のライン統率を見て守備を再確認した。

「自分のマッチアップする選手しか見ていなかった。味方とどう連係するか、頭を使わないといけない」。若きセンターバックは強調した。現在2勝6敗の勝ち点5で西地区最下位。どん底からの浮上を見据えて「隙のないチームにするため、自分が中心となって練習していきたい」と宣言した。 （伊藤瀬里加）