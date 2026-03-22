第98回選抜高校野球大会は第4日の22日、長崎日大（長崎県諫早市）が初戦を迎え、山梨学院（山梨）と対戦する。3年ぶり5回目の出場となる長崎日大の平山清一郎監督と、5年連続9回目の出場となる山梨学院の吉田洸二監督に意気込みを聞いた。（鈴鹿希英）

−相手校の印象は。

平山 左右素晴らしい投手がいて強敵だと思っている。胸を借りるつもりでしっかり頑張りたい。

吉田 対戦が決まってから試合ビデオを見た。主戦の投手の身長が高く、縦の変化球を使ってくるので、嫌なタイプだというのが正直な印象だ。

−チームの状態は。

平山 関西に入り、調子が上がってきている。古賀友樹投手（3年）を中心に頑張ってほしい。

吉田 練習試合を重ねて最近、菰田陽生投手（同）の調子が上がってきた。光永惺音捕手（2年）も成長し、バッテリーを中心に良くなっている。

−望む試合展開は。

平山 5年連続出場で百戦錬磨の相手。何とか食らいつきたい。

吉田 ロースコアの試合になるだろう。どんな展開でも慌てず、力を出せるようにしたい。

−吉田監督は2009年のセンバツで清峰を優勝に導いた。長崎出身の監督同士の戦いをどう思うか。

平山 吉田監督が清峰にいた時、僕は長崎日大の部長だった。当時、試合もしたことがある名将と、甲子園で試合ができるのは本当にうれしい。

吉田 長崎の学校と当たるというのは縁があるのだろう。長崎日大は伝統校だから楽しみだ。