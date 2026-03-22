佐賀県警は、県内の2025年の偽電話詐欺と交流サイト（SNS）を悪用した投資・ロマンス詐欺の被害状況をまとめた。認知件数の合計は443件（前年比166件増）、被害総額約24億1998万円で過去最多だった。今年に入ってからも詐欺被害は止まらず、県警は「投資や副業などもうけ話を持ちかけ、現金や暗号資産を送金させる手口の詐欺が多発してる。ネットでの投資や副業の話は詐欺を疑って」と呼びかけている。

県警によると偽電話詐欺の認知件数は259件（同102件増）で被害額は約12億547万円（同約9億1833万円増）。多かったのはオレオレ詐欺の115件で、架空料金請求が107件で続いた。SNS型投資・ロマンス詐欺は184件（同64件増）で被害額は約12億1451万円（同約4億9351万円増）。うち投資詐欺が114件で被害額は7億7784万円、ロマンス詐欺は70件で4億3667万円だった。

今年は2月末時点（暫定値）で、偽電話詐欺は34件（前年同期比8件減）で被害額は約5961万円（同858万円増）、SNS型詐欺は38件（同23件増）で約2億6096万円（同2億1214万円増）だった。

（才木希）