舞台中に悪性リンパ腫が発覚…元宝塚トップスター、大病を支えたスポーツマッサージ師と結婚
俳優の愛華みれが、24日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。
愛華みれ ＝テレビ朝日提供
元宝塚・花組トップスターの愛華が番組初登場。「いつか徹子の部屋に出演することがあったら身に着けて欲しい」と亡き母から贈られたネックレスを紹介し、黒柳に憧れて撮ったとっておきの振袖写真も公開した。
鹿児島出身で幼少期は自然に囲まれ過ごした愛華。中学から剣道を始めて活発な性格だったそうだが、高校3年生の時に母の勧めで宝塚受験を決意したそう。
2008年、舞台中に悪性リンパ腫が発覚。舞台を降板して治療に専念することになった。闘病生活は気持ちが沈んでいく日々だったが、宝塚時代から支えてくれたスポーツマッサージ師に元気づけられたそうで、現在はその男性と結婚を果たした。義母や愛犬と過ごす、現在の夫婦生活についても語っている。
愛華みれ ＝テレビ朝日提供
元宝塚・花組トップスターの愛華が番組初登場。「いつか徹子の部屋に出演することがあったら身に着けて欲しい」と亡き母から贈られたネックレスを紹介し、黒柳に憧れて撮ったとっておきの振袖写真も公開した。
鹿児島出身で幼少期は自然に囲まれ過ごした愛華。中学から剣道を始めて活発な性格だったそうだが、高校3年生の時に母の勧めで宝塚受験を決意したそう。
2008年、舞台中に悪性リンパ腫が発覚。舞台を降板して治療に専念することになった。闘病生活は気持ちが沈んでいく日々だったが、宝塚時代から支えてくれたスポーツマッサージ師に元気づけられたそうで、現在はその男性と結婚を果たした。義母や愛犬と過ごす、現在の夫婦生活についても語っている。