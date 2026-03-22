【リブート 第9話】早瀬＆夏海、合六へ宣戦布告 最終局面が幕開け
【モデルプレス＝2026/03/22】俳優の鈴木亮平が主演を務めるTBS系日曜劇場「リブート」（毎週日曜よる9時〜）の第9話が、22日に放送される。
【写真】「リブート」“一人二役”吹き替え俳優が鈴木亮平そっくり
妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ・早瀬陸（松山ケンイチ）は、自らの潔白を証明し真犯人を見つけ出すため“愛する家族と過去を捨て、警視庁の悪徳刑事・儀堂（鈴木）の顔に変わる（＝リブートする）”という決意をする。嘘と真実が入り乱れ、怒涛のスピードで展開していく“エクストリームファミリーサスペンス”。
冬橋（King ＆ Prince永瀬廉）から夏海（戸田恵梨香）を救い出した早瀬（鈴木亮平）。しかし夏海は、なおも自分が“夏海”であることを認めようとしない。そんな彼女に、早瀬は「早瀬陸」として、ひとりの夫として、そして拓海の父として、夏海への思いを涙ながらに語る。守れなかった後悔、愛していたという事実、そして今も消えない家族への願い。その真っ直ぐな言葉に、夏海の心は揺らぐ。
やがて夏海は涙ながらに謝罪し、早瀬を受け入れる。家族を守るためには、もはや合六（北村有起哉）を組織ごと潰すしかない。2人は壮絶な覚悟を胸に、合六へ宣戦布告する。だが、その直後、合六は冷酷な報復に出る。手下をハヤセ洋菓子店へと差し向け、拓海を人質に取るのだった。急ぎ救出へ向かう早瀬と夏海。果たして、間に合うのか。
一方その頃、合六は裏で真北弥一（市川團十郎）と接触していた。2人の間で交わされる“ある約束”。それは、この抗争をさらに巨大な闇へと発展させるものだった。
追い詰められた早瀬は、警察の真北（伊藤英明）のもとを訪れ、協力を求める。そこで告げられたのは、警察内部に合六のスパイが潜んでいるという衝撃の事実。敵は外だけではない。それぞれが合六を倒すために動き出す中、早瀬は、絶体絶命の窮地へと追い込まれていく。
家族のために命をかける夫婦のすべてを賭けた最終局面が、幕を開ける。
（modelpress編集部）
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◆鈴木亮平主演「リブート」
妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ・早瀬陸（松山ケンイチ）は、自らの潔白を証明し真犯人を見つけ出すため“愛する家族と過去を捨て、警視庁の悪徳刑事・儀堂（鈴木）の顔に変わる（＝リブートする）”という決意をする。嘘と真実が入り乱れ、怒涛のスピードで展開していく“エクストリームファミリーサスペンス”。
◆「リブート」第9話あらすじ
冬橋（King ＆ Prince永瀬廉）から夏海（戸田恵梨香）を救い出した早瀬（鈴木亮平）。しかし夏海は、なおも自分が“夏海”であることを認めようとしない。そんな彼女に、早瀬は「早瀬陸」として、ひとりの夫として、そして拓海の父として、夏海への思いを涙ながらに語る。守れなかった後悔、愛していたという事実、そして今も消えない家族への願い。その真っ直ぐな言葉に、夏海の心は揺らぐ。
やがて夏海は涙ながらに謝罪し、早瀬を受け入れる。家族を守るためには、もはや合六（北村有起哉）を組織ごと潰すしかない。2人は壮絶な覚悟を胸に、合六へ宣戦布告する。だが、その直後、合六は冷酷な報復に出る。手下をハヤセ洋菓子店へと差し向け、拓海を人質に取るのだった。急ぎ救出へ向かう早瀬と夏海。果たして、間に合うのか。
一方その頃、合六は裏で真北弥一（市川團十郎）と接触していた。2人の間で交わされる“ある約束”。それは、この抗争をさらに巨大な闇へと発展させるものだった。
追い詰められた早瀬は、警察の真北（伊藤英明）のもとを訪れ、協力を求める。そこで告げられたのは、警察内部に合六のスパイが潜んでいるという衝撃の事実。敵は外だけではない。それぞれが合六を倒すために動き出す中、早瀬は、絶体絶命の窮地へと追い込まれていく。
家族のために命をかける夫婦のすべてを賭けた最終局面が、幕を開ける。
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