“カメラ好き”佐野ひなこ「手を出したら最後、沼です！」激推しのおすすめコンデジは？
鞘師里保（さやし・りほ）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「鞘師里保のライフアップ・チョイス supported by マイベスト」（毎週土曜9:30〜9:55）。ゲストの“チョイス（選ぶ基準）”から、その素顔に迫っていきます。
3月のマンスリーゲストは、俳優・モデルとして活躍しながら、プロ雀士としての顔も持つ佐野ひなこさん。７日（土）の放送では、一度ハマると抜け出せない収集癖の話題などで盛り上がりました。
鞘師：佐野さんのお話を伺っていると、興味を持ったらトコトンハマる性格が、さまざまな趣味にも繋がっているんだなと感じます。
佐野：そうなんです。一度好きになると長く続くタイプで。写真も、最初はスマートフォンで撮って「このアプリいいな」と言っていたのが、だんだん「このカメラがいい」「このコンデジ（コンパクトデジタルカメラ）がいい！」……と進化していって。
鞘師：まさに探究心ですね。ちょっとコレクション癖があるのかもしれませんね。
佐野：はい、気になったものをいくつか。そんなに高いものばかりではないですけど、集めちゃう癖があります。
鞘師：でも、機種によって映りや“味”が全然違いますよね。それぞれの特徴が違うからこそ、集めたくなる。
佐野：そうなんですよ！ 分かっていただけますか？
鞘師：分かります。だろうなと思いながら、私は怖くて手を出せないでいます（笑）。
佐野：（カメラに手を）出しちゃったら最後、もう沼ですよ（笑）。本当に。
鞘師：もしお勧めを教えていただいたら、私、勢いでバッと買っちゃうと思います。
佐野：なるほど。それなら、今1万5,000円くらいで手が届くお勧めがありますよ。「Kodak（コダック）」のコンデジが最近また新しく出ていて。スマートフォンと同じくらいのサイズで、とにかく軽量なんです。ポケットに入るくらいの小ささですよ。
鞘師：それ、すごくいいです！ 気になります。
（佐野さんがスマートフォンで検索し、画面を見せる）
鞘師：本当だ、かわいい！ しかもクラシックな雰囲気で。
佐野：1万5,000円くらいで買えますし、コダックのカメラ特有のエモさがあって、今すごくブームなんです。
鞘師：1万5,000円……。頑張れば、というより勢いでいけちゃうお値段ですね！
佐野：持ち運びも楽ですし、充電器もスマートフォンと共通だったりするので、本当に使い勝手がいいですよ。
鞘師：そういう実用性もありがたいですね。
番組では他にも、佐野さんが自身のキャッチコピーについて語る場面もありました。
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音声版「鞘師里保のライフアップ・チョイス」 https://www.tfm.co.jp/link.php?id=13070
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＜番組概要＞
番組名：鞘師里保のライフアップ・チョイス
放送日時：毎週土曜9:30〜9:55
パーソナリティ：鞘師里保
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/choice/
3月のマンスリーゲストは、俳優・モデルとして活躍しながら、プロ雀士としての顔も持つ佐野ひなこさん。７日（土）の放送では、一度ハマると抜け出せない収集癖の話題などで盛り上がりました。
（左から）ゲストの佐野ひなこ、パーソナリティの鞘師里保
鞘師：佐野さんのお話を伺っていると、興味を持ったらトコトンハマる性格が、さまざまな趣味にも繋がっているんだなと感じます。
佐野：そうなんです。一度好きになると長く続くタイプで。写真も、最初はスマートフォンで撮って「このアプリいいな」と言っていたのが、だんだん「このカメラがいい」「このコンデジ（コンパクトデジタルカメラ）がいい！」……と進化していって。
鞘師：まさに探究心ですね。ちょっとコレクション癖があるのかもしれませんね。
佐野：はい、気になったものをいくつか。そんなに高いものばかりではないですけど、集めちゃう癖があります。
鞘師：でも、機種によって映りや“味”が全然違いますよね。それぞれの特徴が違うからこそ、集めたくなる。
佐野：そうなんですよ！ 分かっていただけますか？
鞘師：分かります。だろうなと思いながら、私は怖くて手を出せないでいます（笑）。
佐野：（カメラに手を）出しちゃったら最後、もう沼ですよ（笑）。本当に。
鞘師：もしお勧めを教えていただいたら、私、勢いでバッと買っちゃうと思います。
佐野：なるほど。それなら、今1万5,000円くらいで手が届くお勧めがありますよ。「Kodak（コダック）」のコンデジが最近また新しく出ていて。スマートフォンと同じくらいのサイズで、とにかく軽量なんです。ポケットに入るくらいの小ささですよ。
鞘師：それ、すごくいいです！ 気になります。
（佐野さんがスマートフォンで検索し、画面を見せる）
鞘師：本当だ、かわいい！ しかもクラシックな雰囲気で。
佐野：1万5,000円くらいで買えますし、コダックのカメラ特有のエモさがあって、今すごくブームなんです。
鞘師：1万5,000円……。頑張れば、というより勢いでいけちゃうお値段ですね！
佐野：持ち運びも楽ですし、充電器もスマートフォンと共通だったりするので、本当に使い勝手がいいですよ。
鞘師：そういう実用性もありがたいですね。
番組では他にも、佐野さんが自身のキャッチコピーについて語る場面もありました。
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音声版「鞘師里保のライフアップ・チョイス」 https://www.tfm.co.jp/link.php?id=13070
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＜番組概要＞
番組名：鞘師里保のライフアップ・チョイス
放送日時：毎週土曜9:30〜9:55
パーソナリティ：鞘師里保
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/choice/