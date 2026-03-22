「春のパスタで食べたいのは？」＜回答数37,217票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第476回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「春のパスタで食べたいのは？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「春のパスタで食べたいのは？」
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
簡単時短パスタ ソーセージと菜の花 by山下 和美さん
【材料】（2人分）
ソーセージ 6本
菜の花 150g
プチトマト 4個
ニンニク(薄切り) 1片分
赤唐辛子(刻み) 1/2本分
スパゲティー 160g
塩 20g
塩 少々
粗びき黒コショウ 少々
オリーブ油 大さじ 2
【下準備】
1、ソーセージは、幅1cmの斜め切りにする。プチトマトはヘタを取って、半分に切る。
2、菜の花は軸のかたい部分を切り落とし、分量外の塩少々を入れた熱湯で約1分ゆでる。水に取り、粗熱が取れたら水気をしっかり絞り、長さ2cmに切る。
【作り方】
1、鍋に分量外の湯2000mlを沸かし、塩を加え、スパゲティーをゆでる。表示のゆで時間の1分前にザルに上げ、水気をきる。
ゆで汁は使いますので取っておいて下さい。
2、スパゲティーをゆでている間にフライパンにオリーブ油、ニンニクを入れ、弱火にかける。香りがたったら赤唐辛子、ソーセージ、菜の花、プチトマトを加えて炒める。
3、スパゲティーとゆで汁を大さじ2加え、かき混ぜながら強火で加熱する。塩、粗びき黒コショウで味を調え、器に盛る。
(E・レシピ編集部)
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「春のパスタで食べたいのは？」さてみなさんの回答は…？
出典：E・レシピ
■今回の質問:「春のパスタで食べたいのは？」
・「春のパスタで食べたいのは？」の結果は…
・1位 …春キャベツ 38%
・2位 菜の花 25%
・3位 シラス 24%
・4位 ホタルイカ 12%
※小数点以下四捨五入
37,217票
・2位 菜の花 25%
・3位 シラス 24%
・4位 ホタルイカ 12%
※小数点以下四捨五入
37,217票
・結果はいかがでしたか？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
簡単時短パスタ ソーセージと菜の花 by山下 和美さん
【材料】（2人分）
ソーセージ 6本
菜の花 150g
プチトマト 4個
ニンニク(薄切り) 1片分
赤唐辛子(刻み) 1/2本分
スパゲティー 160g
塩 20g
塩 少々
粗びき黒コショウ 少々
オリーブ油 大さじ 2
【下準備】
1、ソーセージは、幅1cmの斜め切りにする。プチトマトはヘタを取って、半分に切る。
2、菜の花は軸のかたい部分を切り落とし、分量外の塩少々を入れた熱湯で約1分ゆでる。水に取り、粗熱が取れたら水気をしっかり絞り、長さ2cmに切る。
【作り方】
1、鍋に分量外の湯2000mlを沸かし、塩を加え、スパゲティーをゆでる。表示のゆで時間の1分前にザルに上げ、水気をきる。
ゆで汁は使いますので取っておいて下さい。
2、スパゲティーをゆでている間にフライパンにオリーブ油、ニンニクを入れ、弱火にかける。香りがたったら赤唐辛子、ソーセージ、菜の花、プチトマトを加えて炒める。
3、スパゲティーとゆで汁を大さじ2加え、かき混ぜながら強火で加熱する。塩、粗びき黒コショウで味を調え、器に盛る。
(E・レシピ編集部)