・「春のパスタで食べたいのは？」の結果は…

・1位 …春キャベツ 38%

・2位 菜の花 25%

・3位 シラス 24%

・4位 ホタルイカ 12%



※小数点以下四捨五入



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今日の質問は「春のパスタで食べたいのは？」さてみなさんの回答は…？■今回の質問:「春のパスタで食べたいのは？」