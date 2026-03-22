スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。

E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！

■今回の結果は？

今日の質問は「春のパスタで食べたいのは？」さてみなさんの回答は…？

出典：E・レシピ



■今回の質問:「春のパスタで食べたいのは？」

・「春のパスタで食べたいのは？」の結果は…


・1位 …春キャベツ 38%
・2位 菜の花 25%
・3位 シラス 24%
・4位 ホタルイカ 12%
　
※小数点以下四捨五入

37,217票




・結果はいかがでしたか？


今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。

■今日のおすすめレシピ

簡単時短パスタ ソーセージと菜の花 by山下 和美さん


【材料】（2人分）

ソーセージ 6本
菜の花 150g
プチトマト 4個
ニンニク(薄切り) 1片分
赤唐辛子(刻み) 1/2本分
スパゲティー 160g
  塩 20g
塩 少々
粗びき黒コショウ 少々
オリーブ油 大さじ 2

【下準備】

1、ソーセージは、幅1cmの斜め切りにする。プチトマトはヘタを取って、半分に切る。



2、菜の花は軸のかたい部分を切り落とし、分量外の塩少々を入れた熱湯で約1分ゆでる。水に取り、粗熱が取れたら水気をしっかり絞り、長さ2cmに切る。



【作り方】

1、鍋に分量外の湯2000mlを沸かし、塩を加え、スパゲティーをゆでる。表示のゆで時間の1分前にザルに上げ、水気をきる。

ゆで汁は使いますので取っておいて下さい。



2、スパゲティーをゆでている間にフライパンにオリーブ油、ニンニクを入れ、弱火にかける。香りがたったら赤唐辛子、ソーセージ、菜の花、プチトマトを加えて炒める。



3、スパゲティーとゆで汁を大さじ2加え、かき混ぜながら強火で加熱する。塩、粗びき黒コショウで味を調え、器に盛る。



(E・レシピ編集部)