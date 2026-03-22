「フラワーＣ・Ｇ３」（２１日、中山）

ゴールした瞬間、左手を大きく突き上げて喜びを表した。原＆スマートプリエールの初コンビが人馬ともにＪＲＡ重賞初制覇を飾った。

好スタートを切ったが、周りが速いとみるや中団に控える。７、８番手のポジションで折り合い、直線手前からゴーサイン。鞍上の左ムチのゲキに応えてグイグイと伸び、ゴール前で力強く抜け出した。４５回目の重賞挑戦でタイトルを手にした原は「お待たせしました。（重賞Ｖは）今年の目標の一つだったのでホッとしています」と笑顔。パートナーについても「厩舎で折り合いの練習をしていただいていたので、自信を持って脚をためることができました。この馬の強みは脚をためるのが上手で、はじけた時のパワーが素晴らしいこと。先々が楽しみですし、ぜひ僕と一緒に大きいところに行けたら」と賛辞が止まらなかった。

見届けた大久保師も感慨深げ。母スマートレイイアーは自身が管理して重賞４勝を挙げ、８歳まで長く活躍した。「原君とは手が合うと思っていましたし、折り合いの練習が生きましたね。賢くて本当に飲み込みの早い馬です。お母さんも管理していたんでね」と喜びもひとしおだ。次はもちろん桜花賞（４月１２日・阪神）が視野に入る。「前向きに考えたいです。千六はクリアできると思います」と先を見据えた。