やらなければいけないことをつい先延ばししてしまう。できない理由ばかりが頭に浮かんで、動きたくても動けない。そんな人におすすめなのが、書籍『人生アップデート大全――停滞した自分を変える66の習慣』（池田貴将著）だ。本書は「世間から見た成功」ではなく「自分にとっての成功」を軸に、人生を心から満足のいくものにするための1冊。本書の発売を記念して、ライターの照宮遼子氏に寄稿いただいた。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局）

「何もしていない」自分に焦るばかり…

20代のころ、自分のペースで仕事をし、好きなときに旅に出る知人がいた。何にも縛られていない彼女の生き方が、ずっとうらやましかった。

その後、私は30歳のときニートになった。時間だけは無限にあるのに、何もしていないという焦りがこみあげてきた。

何かを始める気にはなれなかった。

当時、自己啓発本を読んで、自分をなんとか奮い立たせようとしたが、読めば読むほど、「私にはできない」という感覚が積み上がるだけだった。

特徴ワースト1：「できない理由」ばかり考えてしまう

行動心理学とリーダーシップを研究し、これまで5万人以上と関わってきた池田貴将氏は、著書『人生アップデート大全――停滞した自分を変える66の習慣』でこう述べている。

「ここで問題なのが、『できないこと』を気にしている間は、『できること』を実行できないということ。

たとえば、『アイデアが浮かばないから、新しい提案ができない』と考えている間は、『この20分間で参考サイトを5つ調べて、1枚の資料にまとめる』ことはできません。

『発信は苦手だからできない』と考えている間は、『まず話せることをリストアップする』という『できるはずのこと』に着手できません。」――『人生アップデート大全』より

本書によると、「できない」という思い込みが続くと、「学習性無力感」という努力する意欲を失う状態に陥るという。

できないことを考えている間は、できることにすら手がつかなくなる。

自己啓発本をいくら読んでも動けなかったのは、やる気の問題ではなかった。

「自分には無理」という思い込みが、できるはずのことへの入口を塞いでいたのだ。

「できること」にさっさと取り組もう

できることをひとつずつやっていくうちに、少しずつ状況は変わっていった。

気づいたら自分のペースで仕事をできるようになり、オフには海外に行けるようにまでなっていた。

本書にこう書かれている。

「できないことはできないから、あえてやろうとしない。できることはできるんだから、さっさとやればいい」――『人生アップデート大全』

一見すると開き直りのようにも聞こえるが、これは本質をついた言葉だと思う。

行動できない人に共通しているのは、たいてい思考のクセだ。

動けない人ほど、「できないこと」ばかりを考えている。

やるべきことはシンプルで、「目の前のできること」にだけ集中すればいい。

動きたくても動けない人は、「できること」よりも「できない」ことに目を向けすぎていないか、振り返ってみてはいかがだろうか。

（本稿は『人生アップデート大全』に関する特別投稿です）