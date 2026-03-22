ミス・コリア経験者の美人ゴルファー、密着トップスのプライベートSHOTでファン虜に

韓国の美人ゴルファー、キム・ソルビのプライベートSHOTが話題だ。

【写真】童顔グラマラスの韓国美女ゴルファー、密着ウェアで視線強奪

キム・ソルビは最近、自身のインスタグラムを更新。ゴーグルやハートの絵文字をキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、ベージュのタートルネックニットに白のボトムスを合わせ、スタイリッシュなメガネを着用してカメラをじっと見つめるキム・ソルビが写っている。

現役ゴルファーとして活動するだけあって、タイトなトップスで引き締まったスタイルを惜しげもなく披露したキム・ソルビ。普段のゴルフウェア姿とは打って変わった魅力で多くのファンを釘づけにさせていた。

（写真＝キム・ソルビInstagram）

1995年4月7日生まれのキム・ソルビは、2013年に韓国女子プロゴルフ協会（KLPGA）に入会。ジャンプツアー（3部）やドリームツアー（2部）といった下部ツアーを中心にキャリアを積んできた実力派だ。

そんな彼女の名を一躍有名にしたのが、2020年の「ミス・コリア」ソウル本選出場だった。プロゴルファーとしては異例の挑戦ながら、「スポテイナー賞」を受賞。競技者としての芯の強さと、モデル並みのビジュアルを兼ね備えた存在として人気を博した。

また、近年はゴルファーとしての活動に加え、テレビ番組への出演も増加。SBS Golfのレッスン番組『シーっ！秘密だよ2』（原題）では、明るいキャラクターと的確なアドバイスで視聴者を魅了した。プロの技術と女性らしい感性をあわせ持つ“美しすぎるゴルファー”として、キム・ソルビは今もファンの心を掴み続けている。