◇オープン戦 日本ハム3―4ヤクルト（2026年3月21日 エスコンF）

日本ハムの田宮裕涼捕手（25）がヤクルト戦に「7番・捕手」で出場し、WBCから再合流後、実戦初登板となったエース伊藤大海を女房役として好リードし、打ってもオープン戦初のマルチ安打をマーク。24年から3年連続となる開幕マスクをグッと引き寄せた。

「久しぶりに打ててうれしい。ヒットが出て良かったなって感じですけど（オープン戦は）もうあと1試合だけ。しっかり（開幕に）合わせていきたい」

2点リードの2回1死からの打席では、フォークにうまく対応し、巧みなバットコントロールで右翼線に運ぶ二塁打。4回には2死から145キロの直球を左前に弾き返した。8日のロッテ戦から出場した試合は無安打に終わっていたが、20日のヤクルト戦でようやく安打を放つと、この日も2打数2安打と快音を響かせて、6回の守備で交代した。

打てない時期は、試行錯誤を繰り返した。「タイミングが取れていなかった。まずはタイミングをしっかり取れていないと打てない。構えを新しくしたが、タイミングがちょっと合わなかったので、去年に構え方だけフォームを戻した」と説明し、復調のきっかけをつかんだ。

守りでは開幕投手を務める伊藤の大事なNPB復帰初戦のリードを任された。5回2失点ながら9三振を奪う力投をアシスト。「全体的にいろんな球を投げようって感じだったので、そこは大海さんが投げたい球もあると思いますし、大海さんのやりたいようなことをやった」と振り返った。

昨季の田宮は一昨年の109試合から79試合と、出場機会は減ったが、チームで最も多くスタメンマスクをかぶった。プロ8年目は正捕手定着が期待される。今季は打撃と守りの両方で、その役割に応えたい。