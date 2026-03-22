◇オープン戦 ソフトバンク5―7広島（2026年3月21日 みずほペイペイ）

開幕に照準を合わせて戻ってきた。昨年11月に腰の手術を受けたソフトバンクの中村晃が、1軍復帰戦で2打数1安打。8回に中前打を放ち「センターにしっかり返せたので良かった」と手応えを口にした。

5回から一塁の守備に就き、その裏の打席は見逃し三振に倒れたが、8回の第2打席で広島・島内の直球をきっちり捉えた。「（打席では）代打をイメージして臨んでいる」と一振りに懸ける集中力が光った。

昨秋の手術後、リハビリ生活は4カ月以上に及んだ。自身の予想よりも回復が遅く、焦りを感じた時期もあった。17日の広島との2軍戦で実戦復帰し、3試合に出場。当初はそのまま2軍戦で調整する予定だったが、小久保監督と面談で「（開幕前に本拠地で）打席に立ちたい」とこの日の出場を志願した。指揮官は「ファームの試合を見ていてもピッチャーとの間合いは悪くなかった。今日は守備にも就いた。十分戦力になってくれると思います」と頼もしい姿に表情を和らげた。

プロ19年目のベテランは「公式戦を前に打席に立つことができたので、まずそれが良かった」と語った。リーグ3連覇に向けて、チームの戦力がまた上がった。 （昼間 里紗）