「若葉Ｓ」（２１日、阪神）

１番人気に支持されたマテンロウゲイルが堂々たる競馬で前哨戦を勝ち切った。中団のイン追走から直線で鋭く脚を伸ばして２馬身差の完勝劇。京成杯２着馬が確かな力を示して、皐月賞への切符をつかみ取った。

横山和は「どんな競馬をしてくれるか楽しみにしていた。勝ち方にもこだわっていたが完勝だったと思う」と納得の表情だ。また、精神面の成長についても言及。「馬の成長もあるが、最初の２戦を大事に乗ってもらったのが大きい。今は難しさが取れて丸くなってきたが、そこをおろそかにしていたらここにはいなかったと思う」とデビューからの２戦で手綱を取った父・典弘への感謝を伝えた。

野中師は「前走よりも落ち着いていて、返し馬も今までで１番良かった。最後は安心して見ていられました」とホッとひと安心。今後については「気持ちが高ぶる馬ですからね。中３週ですし、皐月賞（４月１９日・中山）に向かうのか、賞金が足りるようならダービー（５月３１日・東京）に直行するのか、じっくり考えます」と話した。