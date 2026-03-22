「ファルコンＳ・Ｇ３」（２１日、中京）

単勝１・６倍。断然の１番人気に応えた。朝日杯ＦＳ２着、京王杯２歳Ｓ勝ちの貫禄を示すかのように、ダイヤモンドノットが力強く末脚を伸ばして抜け出し、１分１９秒８のレースレコードで重賞２勝目を飾った。

先を見据え、あえて控える競馬を選択した。スタート後は行きたがるのをなだめ、道中５番手で追走。馬群に入れて我慢させる形となったが、そこから勝ち切った。昨年１０月のもみじＳ２着以来のコンビで、福永厩舎の馬で重賞を初めて勝った川田は「きょうは力みが強かったので、次のためにも色々とレースのなかで伝えながらという競馬でした。これが本番につながればと思います」と振り返った。

福永師も「厳しい競馬になったけど、乗り越えてよく勝ち切ってくれた。気持ちを切らさずにファイトバックして最後まで動いてくれた。次に向けていいレースになったと思います」と手応えを口にした。

もちろん、これは通過点。今春の最大目標はＮＨＫマイルＣ（５月１０日・東京）だ。「この後はいったん放牧に出します。もう一段上げていけると思う」と指揮官。桶狭間で確かな自信を深めたダイヤモンドノット。昨年末に獲り逃したＧ１の勲章を、今度こそつかみ取る。