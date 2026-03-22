米データ分析会社が注目

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手の“変化”が話題を集めている。昨季から1インチ（約2.5センチ）身長が高くなっており、日本人のみならず米ファンも仰天している。

指摘したのは米データ分析会社「コディファイ・ベースボール」公式X。1枚の画像を掲載した。昨年と今年の大谷のMLB公式サイトのプロフィールが並んでおり、身長欄が6フィート3インチ（約192センチ）から6フィート4インチ（約195センチ）に変化している。

メジャーリーグは今季からABS（ハイテク機器でのストライク・ボール判定）によるチャレンジ制度が導入される。ストライクゾーンの高低は身長に応じて変わるため、背が低い方が必然的にストライクゾーンも狭くなり、打者にとっては有利になる。MLB公式サイトでは多くの選手の身長に昨季から変化がみられている。

ネット上の日本のファンからは「逆パターンあるんだ」「これ笑った」などの声が上がっていたが反響は拡大。米ファンからもコメントが寄せられている。

「まだ成長しきっていないのかよ」

「これはクレイジーだよ」

「なんてこった」

「彼の謙虚さに限界はないのか」

「こんなことどうすれば可能なんだ？」

「引退時には7フィート（約213センチ）に到達しているな」

ドジャースは26日（日本時間27日）、本拠地でダイヤモンドバックスとの開幕戦に臨む。



（THE ANSWER編集部）